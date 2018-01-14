پاکسازی ۱۱۶ نقطه آلوده تهران از وجود معتادان و موادفروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده گفت: به منظور پاسخگویی به یکی از مهمترین مطالبات و دغدغه‌های شهروندان تهرانی، طرح برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد افیونی و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر از شهر تهران به اجرا درآمد که با اجرای این طرح به صد درصد اهداف مورد نظرمان رسیدیم.

وی افزود: در اجرای این طرح، یکی از اولویت‌های ناجا، شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر، برخورد و مبارزه با مواد فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی و سنتی در پاتوق‌ها و نقاط آلوده و جمع آوری معتادان متجاهر از محلات تهران بود که با اقدامات اطلاعاتی در رابطه با شناسایی نقاط آلوده که از قبل انجام شد، در ۱۵ روز گذشته ۲۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه تمام سعی پلیس در رسیدن به یک امنیت پایدار در جامعه است، اظهار داشت: در بحث مبارزه با مواد مخدر به خصوص فروشندگان مواد افیونی در ۱۵ روز گذشته، ۱۳ مرحله طرح در ۱۱۶ نقطه از نقاط آلوده شهر تهران که از قبل رصد شده بود اجرا و قریب به ۲۳۸ توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند؛ از متهمان بیش از ۱۶۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی با اشاره به اینکه طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر ادامه دار بوده و عزممان را جزم کرده ایم که نقاط آلوده تهران را به طور کامل پاک سازی کنیم، از شهروندان خواست که هر نقطه آلوده‌ای که در محله خود مشاهده کردند از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به ما اطلاع رسانی کنند و مطمئن باشند قطعا برخورد خواهیم کرد.

سرهنگ بخشنده بیان داشت: در سال‌های گذشته بیش از ۳۵۰ نقطه در شهر تهران به عنوان نقطه آلوده شناسایی شده که اکنون می‌توانیم ادعا کنیم با اجرای این طرح‌ها این نقاط به کمتر از ۱۰۰ نقطه کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: طرح والعادیات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، یکی از بهترین طرح‌هایی بوده که در چند سال اخیر به اجرا درآمده است و با همکاری پیوسته، شهروندان و سازمان‌های مداخله گر، قطعا به نتایج بهتری خواهیم رسید.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان به جمع آوری بیش از ۴۸۰ معتاد متجاهر و ولگرد از شهر تهران در ۴۸ ساعت گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: این معتادان پس از جمع آوری به مراکز ترک اعتیاد به منظور باز پروری منتقل شدند.