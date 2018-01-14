فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دومین جشنواره ملی «فانوس» متن فراخوان این رویداد فرهنگی را به این شرح منتشر کرد:
«فرمانده معظم کل قوا- امام خامنهای (مدظله العالی):
در زمینه دفاع مقدس، حرف برای گفتن و سوژه برای به تصویر کشیدن زیاد است که باید کار برجسته استخراج و با زبان هنر و سینما برای نسل امروز روایت شود.
سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار میکند:
اهداف جشنواره:
- گفتمان سازی هنر دفاع مقدس مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
- تبدیل دانش ضمنی دفاع مقدس به دانش تصریحی با قابلیت ارائه در قالب های مختلف هنری
- شناسایی، سنجش و تقویت ظرفیت و قابلیت های هنری استان ها
- بازشناسی آثار تولیدی استان ها در بخش های جشنواره
- تشویق و ترغیب استان ها در جهت تولید آثار برتر با موضوعات استانی و الگوهای بومی هنر دفاع مقدس
- ارائه آثار فاخر هنری در قالب جشنواره های منطقه ای و ملی به منظور نشر فرهنگ دفاع مقدس
- ارتقاء و غنابخشی به تولیدات هنری ادارات کا حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها
- ایجاد انگیزه و حمایت از هنرمندان و فرهیختگان حوزه های هنری استان ها
- ایجاد زمینه مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای استانی در برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای هنر دفاع مقدس
- ایجاد بانک آثار فاخر هنرمندان استانی
موضوعات جشنواره:
- رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
- معرفی اسوه ها و الگوهای عملی و نمادهای ارزشی دفاع مقدس به نسل جوان
- جوانان و پاسداری از دستاوردهای دفاع مقدس
- استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی تجلی ارزشهای دفاع مقدس
- مخاطب شناسی و آگاه سازی در حوزه آثار دفاع مقدس
- اهمیت و کاربرد پژوهش در آثار هنری دفاع مقدس
- ارزش هنر معنوی و دینی از منظر فیلم و تئاتر دفاع مقدس
- کاربرد هنر در دفاع مقدس از دریچه نگاه فیلم و تئاتر دفاع مقدس
- معرفی نقش اقشار مردم به ویژه جوانان و بانوان در دفاع مقدس
- ایستادگی و پیروزی جبهه مقاومت تجلی ارزشهای دفاع مقدس
بخشها:
هنرهای نمایشی:
تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی، نمایشنامه
هنرهای تجسمی و سنتی:
عکس، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور، پوستر، هنرهای سنتی، مجسمه سازی
موسیقی و سرود:
سمفونی، موسیقی باکلام، موسیقی بی کلام، تواشیح و مدیحه سرایی، آلبوم موسیقی و سرود
سینمایی:
فیلم سینمایی، انیمیشن، فیلم مستند، فیلمنامه سینمایی
رادیویی:
نمایشی، برنامه ترکیبی، مسابقه ی رادیویی
تلویزیونی:
تله فیلم، تله تئاتر، سریال داستانی، مستند تلویزیونی، فیلم داستانی کوتاه، انیمیشن، برنامه ی ترکیبی، تیزر، نماهنگ، فوتوکلیپ، فیلمنامه تلویزیونی
تحقیق و پژوهش:
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله ی دکتری (مرتبط با هنر و سینمای دفاع مقدس)
نگاه ویژه:
پوستر با موضوع مدافعان حرم
بخش آزاد:
فیلم کوتاه، مستند، تیزر، کلیپ
شرایط اصلی شرکت در جشنواره:
کلیه آثار ارسالی باید از تولیدات سال ۱۳۹۶ باشند.
زمان ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت نام در سایت جشنواره، از سوی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استانها از ۹۶/۱۰/۲۴ الی ۹۶/۱۲/۲۵ است.
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، شماره ۴، طبقه ۱، دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فانوس
تلفن: ۸۸۵۰۶۰۱۳ داخلی ۱۱۸_ فکس: ۸۸۷۴۶۷۸۰_ آدرس سایت: www.jashnvarehfanoos.ir»
دبیری دومین جشنواره ملی «فانوس» بر عهده جواد قلیزاده است. زمان برگزاری این رویداد فرهنگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ خواهد بود که تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد.
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