فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دومین جشنواره ملی «فانوس» متن فراخوان این رویداد فرهنگی را به این شرح منتشر کرد:

«فرمانده معظم کل قوا- امام خامنه‌ای (مدظله العالی):

در زمینه دفاع مقدس، حرف برای گفتن و سوژه برای به تصویر کشیدن زیاد است که باید کار برجسته استخراج و با زبان هنر و سینما برای نسل امروز روایت شود.

سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار می‌کند:

اهداف جشنواره:

- گفتمان سازی هنر دفاع مقدس مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

- تبدیل دانش ضمنی دفاع مقدس به دانش تصریحی با قابلیت ارائه در قالب های مختلف هنری

- شناسایی، سنجش و تقویت ظرفیت و قابلیت های هنری استان ها

- بازشناسی آثار تولیدی استان ها در بخش های جشنواره

- تشویق و ترغیب استان ها در جهت تولید آثار برتر با موضوعات استانی و الگوهای بومی هنر دفاع مقدس

- ارائه آثار فاخر هنری در قالب جشنواره های منطقه ای و ملی به منظور نشر فرهنگ دفاع مقدس

- ارتقاء و غنابخشی به تولیدات هنری ادارات کا حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها

- ایجاد انگیزه و حمایت از هنرمندان و فرهیختگان حوزه های هنری استان ها

- ایجاد زمینه مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای استانی در برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای هنر دفاع مقدس

- ایجاد بانک آثار فاخر هنرمندان استانی

موضوعات جشنواره:

- رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

- معرفی اسوه ها و الگوهای عملی و نمادهای ارزشی دفاع مقدس به نسل جوان

- جوانان و پاسداری از دستاوردهای دفاع مقدس

- استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی تجلی ارزشهای دفاع مقدس

- مخاطب شناسی و آگاه سازی در حوزه آثار دفاع مقدس

- اهمیت و کاربرد پژوهش در آثار هنری دفاع مقدس

- ارزش هنر معنوی و دینی از منظر فیلم و تئاتر دفاع مقدس

- کاربرد هنر در دفاع مقدس از دریچه نگاه فیلم و تئاتر دفاع مقدس

- معرفی نقش اقشار مردم به ویژه جوانان و بانوان در دفاع مقدس

- ایستادگی و پیروزی جبهه مقاومت تجلی ارزشهای دفاع مقدس

بخش‌ها:

هنرهای نمایشی:

تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی، نمایشنامه

هنرهای تجسمی و سنتی:

عکس، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور، پوستر، هنرهای سنتی، مجسمه سازی

موسیقی و سرود:

سمفونی، موسیقی باکلام، موسیقی بی کلام، تواشیح و مدیحه سرایی، آلبوم موسیقی و سرود

سینمایی:

فیلم سینمایی، انیمیشن، فیلم مستند، فیلمنامه سینمایی

رادیویی:

نمایشی، برنامه ترکیبی، مسابقه ی رادیویی

تلویزیونی:

تله فیلم، تله تئاتر، سریال داستانی، مستند تلویزیونی، فیلم داستانی کوتاه، انیمیشن، برنامه ی ترکیبی، تیزر، نماهنگ، فوتوکلیپ، فیلمنامه تلویزیونی

تحقیق و پژوهش:

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله ی دکتری (مرتبط با هنر و سینمای دفاع مقدس)

نگاه ویژه:

پوستر با موضوع مدافعان حرم

بخش آزاد:

فیلم کوتاه، مستند، تیزر، کلیپ

شرایط اصلی شرکت در جشنواره:

کلیه آثار ارسالی باید از تولیدات سال ۱۳۹۶ باشند.

زمان ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت نام در سایت جشنواره، از سوی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استانها از ۹۶/۱۰/۲۴ الی ۹۶/۱۲/۲۵ است.

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، شماره ۴، طبقه ۱، دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فانوس

تلفن: ۸۸۵۰۶۰۱۳ داخلی ۱۱۸_ فکس: ۸۸۷۴۶۷۸۰_ آدرس سایت: www.jashnvarehfanoos.ir»

دبیری دومین جشنواره ملی «فانوس» بر عهده جواد قلی‌زاده است. زمان برگزاری این رویداد فرهنگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ خواهد بود که تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد.