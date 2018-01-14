لزوم افزایش تعداد نیروی انسانی یگان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در نشست صمیمانه با محیط بانان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاظره امام خمینی (ره) وشهدای کشور به خصوص ۱۲۰ شهید محیط بان گفت: از حضور در جمع محیط بانان استان اصفهان خوشحالم و امیدوارم این نشست بتواند خروجی خوبی برای انجام وظیفه بهتر و امیدواری بیشتر در حل مشکلات و انتظارات محیط بانان باشد.

وی اظهار کرد: تا زمانی که در سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارد تمام تلاش خود را برای پیگیری امورات محیط بانان انجام خواهم داد و در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهم کرد.

سرهنگ محبت خانی افزود: کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راس سازمان نیز دغدغه محیط بانان را دارند و در بیشتر جلسات در باره محیط بانان سخن به میان است.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستگاه هایی است که در سال آتی از افزایش بودجه برخوردار شده و جای امیدواری است که در حوزه محیط شاهد تحولات باشیم.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست را محیط بانان تشکیل می دهند، تصریح کرد: نیروهای محیط بانان نوک پیکان سازمان هستند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد بودجه نیز باید درحوزه محیط بانی هزینه شود گفت: در این زمینه همه بخش ها و معاونت های سازمان حفاظت محیط زیست به این نتیجه واحد رسیده اند که اقدام های علمی برای محیط بانان انجام شود.

سرهنگ محبت خانی با تاکید به اقدام های در شرف انجام برای تجهیز محیط بانان به امکانات روز اظهار کرد: در این راستا یکی دو هفته آینده جلیقه های ضد گلوله در اختیارآنها قرار می گیرد و دیگر برنامه های پیش بینی شده نیزدر حال اجراست که در همین زمینه از سال آینده خودروها و موتور سیکلت های جدید و مستحکم جایگزین موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده و از رده خارج خواهند شد.

سرهنگ محبت خانی در ادامه با تعریف لغوی محیط زیست افزود: ارتباط آب، هوا، خاک جهت بقای انسان، گیاهان و جانداران است و اگر آن را حفظ نکنیم در رأس این چرخه حیات انسان آسیب پذیر می شود و به خطر می افتد.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست امانتدار نسل های آینده است گفت: باید بهترین ها برای محیط بانان در نظر گرفته شود و به شرایط سختی کار آنها در مباحث شیفت کاری طولانی توجه شود و در این راستا باید برنامه داشته باشیم و به خانوده آنها نیز توجه ویژه شود.

محبت خانی با اشاره به تلاش در جهت تصویب لایحه حمایت از محیط بانان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه اصلاحاتی دارد که در حال بازنگری است.

وی افزود: باید تلاش کنیم کمیت نیروی انسانی محیط بانان را افزایش دهیم و تاکنون در این راستا بیش از ۵۰ مورد مشکلات محیط بانان شناسایی شده که برای حل ان ها در حال برنامه ریزی هستیم.

وی با بیان اینکه این مشکلات به کلانتری معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارائه شده است گفت: همه بخش ها و محیط بانان باید دست به دست هم دهیم و این موضوع را پیگیری کنیم. مطالبه گری محیط بانان به کار سرعت می دهد و در این راه نیز ما از هیچ تلاش و کوششی در راه خدمت رسانی به محیطبانان دریغ نخواهیم کرد.

همچنین در این نشست سید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با خیر مقدم به فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست کشور به تشریح وضعیت حفاظت محیط زیست استان اصفهان در بخش های مختلف پرداخت.

دانیالی گفت: مناطق استان اصفهان چندین منطقه نمونه دارد که همه می تواند در زمره بهترین های کشورقرار گیرد و این بهتر بودن با تلاش شبانه روزی محیط بانان محقق شده است.

وی اظهار کرد: اقدام ها و فعالیت های محیط بانان در استان اصفهان با حداقل امکانات و نیروها حداکثر برآیند کاری را در بر داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه مباحث آموزشی با جدیت وکیفیت مناسبی در اصفهان پیگیری می شود گفت: در این راستا ارتباط با سمن های محیط زیستی، شکارچیان و دوستداران طبیعت به خوبی انجام و پیگیری می شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی محیط بان، تجهیز امکانات محیط بانان، ملی شدن اعتبارات و حقوق و مزایای محیط بانان، تغییر سلاح سازمانی محیط بانان، تجهیز خودروهای متناسب برای محیط بانان، کمک سازمان برای قرق اختصاصی در جهت بهبود مناطق تحت مدیریت استان از جمله مهمترین موضوعات محوری بود که توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این نشست عنوان کرد.

در آغاز این نشست مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت یگان حفاظت محیط زیست استان ومهمترین اقدام ها وفعالیت های این یگان را در ۹ ماهه نخست سال جاری تشریح و بیان کرد.

این نشست که به همت فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد قرار است در نوبت بعدازظهر برای تعداد دیگری از محیط بانان استان نیز برگزار شود.