مرمت و بازسازی حمام خان در بستک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، اشکان مختاری بیان داشت: اعتبار این مرمت و بازسازی، ۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی میراث فرهنگی و با مشارکت شهرداری بستک است.

مختاری افزود: طرح مرمت و بازسازی این بنا با محوطه سازی و استحکام بنا در برابر آسیب‌های بارندگی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان بستک دارای ۶۵ اثر تاریخی ثبت شده است، خاطرنشان کرد: حمام خان بستک اثری مربوط به دوره قاجار است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و در حال حاضر به عنوان موزه مردم شناسی این شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.