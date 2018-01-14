  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

معاون میراث فرهنگی هرمزگان:

مرمت و بازسازی حمام خان در بستک آغاز شد

مرمت و بازسازی حمام خان در بستک آغاز شد

بندرعباس - معاون میراث فرهنگی هرمزگان گفت: مرمت و بازسازی حمام خان در شهر بستک با اعتبار ۵۰ میلیون تومانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، اشکان مختاری بیان داشت: اعتبار این مرمت و بازسازی، ۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی میراث فرهنگی و با مشارکت شهرداری بستک است.

مختاری افزود: طرح مرمت و بازسازی این بنا با محوطه سازی و استحکام بنا در برابر آسیب‌های بارندگی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان بستک دارای ۶۵ اثر تاریخی ثبت شده است، خاطرنشان کرد: حمام خان بستک اثری مربوط به دوره قاجار است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و در حال حاضر به عنوان موزه مردم شناسی این شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4199382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها