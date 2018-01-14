به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پلدختر اظهار داشت: شهرستان پلدختر در دوران دفاع مقدس چندین بار مورد آماج حملات هوایی جنگندههای دشمن بعثی قرار گرفت که شهادت ۲۶ شهید در تاریخ یکم بهمنماه سال ۶۵ این روز را از سایر ایام برجستهتر ساخته است.
وی به فضیلت ایثار و شهادت در جامعه اشاره کرد و افزود: یاد و خاطره شهدا نسیمی الهی است که با گرامیداشت آن خود را در مسیر این نسیم قرار میدهیم و برای باور این مهم لازم است به ایثار و شهادت اعتقاد مستحکم و راسخ وجود داشته باشد.
امامجمعه پلدختر گفت: شهدا با اعتقاد راسخ به کشته شدن درراه خدا در این وادی گام نهادند و با نثار بهترین هستی خود درراه هدف و اعتقادات جانفشانی کردند که هرکدام از آنها امروز سمبل افتخاری برای کشور ما است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا همانند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و موجب عزت، اقتدار، آرامش و امنیت ایران در برابر دشمنان میشود.
حجتالاسلام سوری خاطرنشان کرد: شهدا نماد دین و سربلندی و سند افتخار ملت ایران اسلامی و پرچم استقلال، ایثار و مقاومت هستند که جانفشانی آنها موجب شد کشور ما امروز در عرصههای بینالمللی باافتخار حرف برای گفتن داشته باشد.
وی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه تأکید کرد و افزود: تکریم خانوادههای شهدا وزنده نگهداشتن یاد و خاطره آنها یکی از راههای ترویج این فرهنگ و عامل اقتدار نظام و وظیفهای همگانی است.
امامجمعه پلدختر گفت: امروز یکی از نیازهای جامعه اسلامی دمیدن روح فرهنگ ایثار و شهادت است زیرا دشمنان برای رسیدن به اهداف خود به دنبال کمرنگ کردن این اعتقادات و ارزشهای دینی است.
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