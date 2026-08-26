پیشنهاد تدوین کتاب تعرفه ها به وزارت بهداشت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی افزود: این پیشنهاد می‌تواند زمینه ساز آغاز فرآیندی برای تدوین یکی از اسناد پایه و موثر در حوزه خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت کشور باشد.

وی ادامه داد: در صورت طراحی و استقرار صحیح این سند، ضمن ایجاد زبان و چارچوب مشترک، می‌تواند منجر به تقویت رویکرد پیشگیری محور در نظام سلامت شود.

ناصحی اظهار کرد: هدف از این پیشنهاد، ایجاد چارچوب استاندارد برای تعریف، طبقه بندی، کدگذاری، ثبت، ارزش گذاری و ارزیابی خدمات پیشگیری است تا بدین ترتیب هر خدمت از نظر تعریف، جایگاه در نظام طبقه بندی، کد، مشخصات اطلاعاتی، الزامات ارائه، ارزش نسبی و نتیجه مورد انتظار، از مشخصات روشن و قابل اتکایی برخوردار باشد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: البته تدوین این کتاب به خودی خود به معنی تغییر تعرفه، تغییر نظام پرداخت یا ایجاد تعهد مالی جدید نخواهد بود و تعیین هرگونه تعرفه یا تصمیم مالی، همچنان در صلاحیت مراجع قانونی و ذی‌صلاح قرار خواهد داشت.

ناصحی بیان کرد: این کتاب می‌تواند در آینده مبنایی مشترک برای تعامل میان حوزه‌های سیاست‌گذاری، ارائه خدمات، بیمه، اقتصاد سلامت، داده و سلامت دیجیتال فراهم آورده و زمینه تصمیم‌گیری منسجم‌تر در حوزه پیشگیری را ایجاد کند.