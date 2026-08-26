به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های بوشهر برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه فضاهای گردشگری و رفاهی و ایجاد فرصت‌های جدید برای شهروندان و گردشگران است و در همین راستا، دو پروژه سرمایه‌گذاری در این حوزه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: پروژه خرید، تجهیز و استقرار ماشین‌های عرضه غذا و نوشیدنی با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال و پروژه احداث باشگاه آبی و کافه در دهکده گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال، از جمله طرح‌هایی هستند که با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌ و در حال خدمات‌رسانی به شهروندان می‌باشند.

شهردار بوشهر با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری این دو پروژه به ۴۵۰ میلیارد ریال می‌رسد، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد تنوع در خدمات تفریحی و رفاهی شهر، علاوه بر ارتقای کیفیت حضور شهروندان و گردشگران، می‌تواند زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های شهری را فراهم کند.

حیدری خاطرنشان کرد: شهرداری بوشهر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌هایی که به توسعه ظرفیت‌های گردشگری، ایجاد خدمات جدید و رونق اقتصادی شهر کمک کند، حمایت می‌کند و تلاش داریم این مسیر در پروژه‌های آینده نیز با جدیت دنبال شود.