کریم قاسمی: انبارهای ذخایر کالاهای اساسی در استان کرمان تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان کریمقاسمی، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با تشریح وضعیت ذخایر استراتژیک استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر انبارهای ذخایر استراتژیک استان کرمان در برخی نقاط تکمیل ظرفیت شده و جا ندارد؛ از این رو مردم اطمینان خاطر داشته باشند که هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و ادعاهای مطرحشده از سوی دشمنان مبنی بر کمبود کالا صحت ندارد.
رکورد تولید گندم و وضعیت بازار خرما
وی با اشاره به بارندگیهای مطلوب پاییز و زمستان گذشته گفت: امسال سالی کم نظیر در تولید گندم بود؛ تاکنون بیش از ۶۵ هزار تن گندم در شمال استان و در مجموع با احتساب جنوب استان، قریب به ۱۷۰ هزار تن گندم خریداری و ذخیرهسازی شده که این روند در مناطق سردسیر کماکان ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان درباره صادرات خرما نیز توضیح داد: ۳۰ درصد خرمای تولیدی استان به مصرف داخلی میرسد و ۷۰ درصد آن صادر میشود.
وی افزود: اسفند سال گذشته به دلیل شرایط خاص و رخدادهای منطقه محدودیتهایی ایجاد شد، اما با پیگیریهای صورتگرفته صادرات از سر گرفته شد و از ۷۰ هزار تن خرمای دپوشده در سردخانهها، اکنون تنها ۱۸ هزار تن باقی مانده که تا پایان شهریور صادر خواهد شد تا فضا برای ذخیرهسازی محصول تازه با پیشبینی تولید ۲۷۰ هزار تن فراهم شود.
وی همچنین تأکید کرد دولت نباید در قیمتگذاری خرما دخالت کند و بازار باید بر پایه عرضه و تقاضا تنظیم شود.
تنظیم بازار، زنجیره طیور و صنایع تبدیلی
کریمقاسمی، با اعلام اینکه ۲۰۹ هزار بهرهبردار کشاورزی در شمال استان کرمان ثبت شدهاند، افزود: زنجیره کامل تولید مرغ در استان فعال است و رسالت ما تأمین و نظارت بر تولید بوده و نظارت بر خردهفروشی نیز با همکاری صمت، تعزیرات و اتاق اصناف انجام میشود تا نوسانات قیمتی و مازاد جوجهریزی اصلاح شود.
وی نبود مراکز عرضه مستقیم را علت اصلی بالا بودن قیمت محصولات دانست و گفت: شهرداری موظف شده تا دهم مهرماه، ۱۲ «روستابازار» را جهت عرضه مستقیم محصولات در نقاط مختلف شهر کرمان راهاندازی کند. همچنین نیازمند حضور و سرمایهگذاری پررنگتر بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هستیم.
مدیریت مصرف آب، الگوی کشت و چالش استخرها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان درباره بحران کمآبی و سازگاری با آن عنوان کرد: توسعه سامانههای آبیاری نوین و حذف باغات درجه سه در دستور کار است. رعایت الگوی کشت متناسب با اقلیم هر شهرستان ضروری است و قصد حذف هیچ محصولی وجود ندارد.
وی در پاسخ به انتقادها پیرامون مصرف آب کشاورزی تصریح کرد: اتهام مصرف حداکثری آب را قبول نداریم، چرا که بخش عمده کشاورزی ما با آبهای دارای ایسی (شور و بیکیفیت) انجام میشود.
کریمقاسمی، با اشاره به وجود بیش از ۶۱۵۰ رشته قنات در استان و تخصیص اعتبارات لازم جهت لایروبی بر اساس اولویت سطح زیرکشت، درباره ایمنی استخرهای ذخیره آب گفت: حصارکشی استخرهای احداثشده با منابع دولتی الزامی است، اما در موارد بخش خصوصی ابزار قانونی و اهرم اجرایی نداریم.
طرح خورشیدی برای رفع قطعی برق چاهها و هشدار درباره آفات
وی درباره قطعی برق چاههای کشاورزی بیان کرد: کشاورزانی که در سامانه «ساتپا» ثبتنام و محل پنلهای خورشیدی را تعیین کنند، از قطعی برق معاف میشوند و در این راستا جهاد کشاورزی آماده واگذاری زمین در جوار چاهها و تغییر کاربری اراضی برای احداث نیروگاههای خورشیدی است.
کریمقاسمی، در پایان با اشاره به وضعیت آفات کشاورزی خاطرنشان کرد: احتمال بیوتروریسم در برخی آفات مطرح است، اما مرجع اعلام قطعی آن نیستیم؛ آفت ذرت بهطور کامل مهار شده، اما تهدیداتی در حوزه باغات خرما و گردو وجود دارد که میتواند اقتصاد کشاورزی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
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