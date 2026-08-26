۱۵۲ واحد نهضت ملی مسکن در سمنان و شاهرود آماده تحویل شد

حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون طرح های هفته دولت اظهار کرد: بنیاد مسکن به عنوان کارگزار وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن، بیش از یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در قالب پروژههای بنیاد ساخت و گروه ساخت در دست اجرا دارد.
وی ادامه داد: همزمان با هفته دولت، ۱۵۲ واحد مسکونی در قالب چهار پروژه احداثشده توسط بنیاد مسکن در شهرستانهای سمنان و شاهرود، با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده نقدی متقاضیان افتتاح و به متقاضیان تحویل میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به مشخصات پروژه ۳۲ واحدی شهر سمنان، بیان داشت: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۴۲ مترمربع و با زیربنای کل چهار هزار و ۲۳۲ مترمربع ساخته شده است.
همتی در ادامه با بیان اینکه این واحدها در دو بلوک ۱۶ واحدی به متقاضیان واگذار شده است، تصریح کرد: برای اجرای آن ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی اضافه کرد: اجرای پروژهها با کیفیت مناسب و در زمانبندی مطلوب انجام شده و تلاشی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی مردم و شهروندان است.
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