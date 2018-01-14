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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

با صدور پیامی؛

سنایی درگذشت خدمه نفتکش سانچی را تسلیت گفت

سنایی درگذشت خدمه نفتکش سانچی را تسلیت گفت

سفیر ایران در روسیه درگذشت خدمه نفتکش سانچی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به مناسبت درگذشت تمامی خدمه نفتکش سانچی پیام تسلیتی صادر کرده است.

متن کامل پیام بدین شرح است:

سانحه آتش گرفتن نفت کش سانچی در سواحل شرقی چین که موجب جان باختن شهادت گونه تمامی خدمه و پرسنل زحمتکش این نفتکش شد به راستی قلب هر ایرانی را  به درد آورد.
بدون تردید این عزیزان جهادگران عرصه اقتصاد خارجی کشور بودند که با عزمی سترگ برای آسایش و آرامش مردم و کشور پهنه دریاها را می پیمودند.


ملت ایران مشقتی را که این عزیزان در عرصه مبادلات جهانی طی سال‌های متمادی متحمل شدند و در نهایت فداکارانه جان باختند را فراموش نخواهد کرد.

با تسلیت این ضایعه دردناک به ملت ایران و خانواده های داغدار جانباختگان نفتکش سانچی برای آنان علو درجات و برای عزیزانشان صبر و اجر مسالت می‌کنم. 

کد مطلب 4199542
محمد مهدی ملکی

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