شاگردان علی دایی در تمرینات تیم علی کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات امروز تیم سپیدرود در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به این ترتیب دنبال شد که شاگردان علی کریمی تمرینات نوبت صبح خود را در سالن پشت سر گذاشتند. این تمرینات به بدنسازی اختصاص داشت و بازیکنان صرفا وزنه زدند. سپیدرودی‌ها در نوبت بعد از ظهر نیز در ورزشگاه شهید عضدی تمرین کاملی انجام داد تا برای دیدار هفته بیستم در لیگ برتر آماده شود.

تمرین نوبت بعد از ظهر این تیم دو میهمان ویژه داشت. امید خالدی و محمد دانشگر دو مدافع تیم فوتبال سایپای تهران با استفاده از تعطیلی یک روزه تمرینات تیمشان سفری به شمال داشتند و با استفاده از فرصت حضور در شمال، در تمرینات نوبت عصر امروز این تیم حضور یافتند و دقایقی با علی کریمی و برخی از بازیکنان این تیم دیدار داشتند.

سپیدرود در چارچوب هفته بیستم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۹ دی ماه در رشت میزبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان است.