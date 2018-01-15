جلسه رسیدگی به شکایات موسسات دانش بنیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسسات دانش بنیان نخستین جلسه حضوری رسیدگی به شکایات موسسات دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.

طبق ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند.

مطابق با ماده (۷) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه شرکت‌ و مؤسسه دانش‌بنیان شکایتی از سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موظف به ارائه خدمات و تسهیلات به آنها بودند، داشته باشند، می‌توانند نزد دبیرخانه شورا اعتراض کنند.

در راستای اجرای این تکلیف قانونی، در اواخر سال ۱۳۹۵، سامانه دریافت شکایات شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون دانش‌بنیان در پورتال دبیرخانه شورا راه‌اندازی شده است.

شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند اعتراض خود را نسبت به فرآیند یا نتیجه ارزیابی و تایید صلاحیت، چگونگی دریافت حمایت‌ها و تسهیلات یا سایر موانع و مشکلات مرتبط با صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در این سامانه ثبت کنند.

علاوه بر این، دفتر امور شرکت‌های دانش‌بنیان در پنجره واحد مجتمع نوآوری و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان افتتاح شده است.