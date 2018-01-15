پرداخت ۲ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی، ظهر دوشنبه، در ششمین کارگروه اشتغال سرمایه گذاران استان اظهار کرد: در سه موضوع سامانه رصد، تسهیلات اشتغال بند (الف) و (ب) بودجه ۹۶ و اشتغال روستایی مشکلاتی داریم که باید آن را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: طبق آخرین آماری که گرفتیم از مجموع ۱۹ هزار و ۴۰۰ شغلی که باید ایجاد می کردیم تعداد ۱۶ هزار و ۱۵۳ شغل محقق شده که ۸۳ درصد تعهد است.

مازندرانی افزود: آمارهای بیمه شدگان جدید تأمین اجتماعی هشت هزار نفر است که این آمار منبع خوبی برای رصد میزان مشاغل ایجاد شده است، علاوه بر این منابع دیگری هم برای رصد وجود دارد.

پایداری دائم مشاغل ایجاد شده اولویت دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اضافه کرد: باید بر پایداری دائم شغل برای سال های آینده کار کنیم، کمیته و کارگروه نظارتی بر اشتغال ایجاد شده و ابلاغ ها هم صادر شده است.

مازندرانی تصریح کرد: این کارگروه میزان انحراف از طرح را بررسی می کند، در هر شهرستان ۵۰ شغل از ادارات مختلف به صورت تصادفی بررسی می شود.

وی گفت: البته اجرای این طرح نیاز به پشتیبانی مالی دارد و مکاتبه ای با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا انگیزه مالی و امکانات داشته باشیم.

مازندرانی افزود: اداره صنعت و معدن پنج هزار و ۷۰۰ سهمیه دارد که پنج هزار و ۴۷۰ شغل محقق شده است، میراث فرهنگی هزار و ۷۴۳ تعهد داشته که دو هزارو ۲۷۷ تا انجام شده یعنی بیش از تعهد و ۱۳۱ درصد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: کمیته امداد دو هزار و ۳۹۲ ایجاد شده تعهد دارد که تعداد هزار و ۷۹۷ تا محقق شده است.

مازندرانی با بیان این که اکثر مردم می گویند که چرا با وجود این آمارها تحولی را شاهد نیستیم، اضافه کرد: دلیل آن میزان بیکاری بالا در استان است.

وی گفت: همچنین در مشاغل خانگی ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید پرداخت کنیم که ۱۰ میلیارد تومان به بانک ها معرفی و دو میلیارد تومان تاکنون وام پرداخت شده است.

مازندرانی با بیان این که ۶۸ درصد وام مشاغل خانگی در زمینه خیاطی، تایپ، قالی بافی و صنایع دستی است، افزود: تنوع مشاغل باید صورت گیرد در این صورت هدر رفت و نظارت بر آن ها سخت می شود.