به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجت‌الاسلام حسین زارع زاده اظهار داشت: این دوره آموزشی استانی با حضور استاد سید مهدی هاشمی و با شرکت ۸۰ نفر از حافظان قرآن کریم به مدت چهار روز در امامزاده سید جعفرمحمد (ع) یزد برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: این دوره از روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه آغاز می شود و تا شنبه ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: قرار است در این کارگاه آموزشی آخرین روش‌های حفظ قرآن کریم، احکام و آداب حفظ قرآن، روش تدریس ترجمه و مفاهیم و اصول کلاس‌داری حفظ و آشنایی با حفظ موضوعی تدریس شود.

زارع زاده تصریح کرد: در پایان این دوره نیز کارگاه عملی تدریس حفظ قرآن کریم برگزار می شود و فراگیران پس از گذراندن دوره کارورزی گواهینامه معتبر تربیت مربی حفظ از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه دریافت خواهند کرد.