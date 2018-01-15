به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجتالاسلام حسین زارع زاده اظهار داشت: این دوره آموزشی استانی با حضور استاد سید مهدی هاشمی و با شرکت ۸۰ نفر از حافظان قرآن کریم به مدت چهار روز در امامزاده سید جعفرمحمد (ع) یزد برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: این دوره از روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه آغاز می شود و تا شنبه ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: قرار است در این کارگاه آموزشی آخرین روشهای حفظ قرآن کریم، احکام و آداب حفظ قرآن، روش تدریس ترجمه و مفاهیم و اصول کلاسداری حفظ و آشنایی با حفظ موضوعی تدریس شود.
زارع زاده تصریح کرد: در پایان این دوره نیز کارگاه عملی تدریس حفظ قرآن کریم برگزار می شود و فراگیران پس از گذراندن دوره کارورزی گواهینامه معتبر تربیت مربی حفظ از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه دریافت خواهند کرد.
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