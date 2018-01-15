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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

امام جمعه سنقر خواستار شد:

توسعه فعالیت های آموزشی، فرهنگی و دینی در زندان‌ها

توسعه فعالیت های آموزشی، فرهنگی و دینی در زندان‌ها

کرمانشاه- امام جمعه شهرستان سنقر بر اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی، فرهنگی و دینی در زندان کرد و خواستار توسعه این رویکرد موثر با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی مرتبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره کلاس درس اخلاق اسلامی با حضور امام جمعه سنقر با هدف نشر فرهنگ وتعالیم دینی در محل زندان سنقر برگزار شد.

حجت الاسلام صفدری در سخنانی با ذکر آیات قرآن کریم و احادیثی از  معصومین علیه السلام توجه به آموزه های دین مبین اسلام و دستورات قرآن کریم را به عنوان عامل رهایی انسان از گرفتاری های اجتماعی بیان کرد.

امام جمعه سنقر کلیایی در ادامه اظهار کرد: تقوی، پرهیز از ارتکاب به گناه، تفکر و بهره گیری از قوه عقل راه رستگاری انسان و تقرب به خداوند سبحان است.

وی اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی فرهنگی و دینی در زندان را مورد تاکید قرار داد و توسعه این رویکرد موثر با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی مرتبط را خواستار شد.

گفتنی است؛ ادریس عبدی سرپرست زندان سنقر در دیدار با امام جمعه این شهرستان مهم ترین فعالیت های حوزه اصلاح وتربیت زندانیان را تشریح نمود.

کد مطلب 4200751

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