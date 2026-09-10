یزد الگوی مشارکت خیرین سلامت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، علیرضا صدقیانی در نشست مجمع عمومی خیرین سلامت استان یزد، با اشاره به سابقه دیرینه مردم این استان در امور خیر و عامالمنفعه اظهار کرد: خیرین سلامت یکی از مهمترین پشتوانههای نظام سلامت کشور هستند و مشارکت آنان میتواند در رفع بسیاری از نیازهای حوزه بهداشت و درمان نقشآفرین باشد.
وی هدایت هدفمند کمکهای خیرخواهانه را از اولویتهای مجمع خیرین سلامت برشمرد و افزود: کمکهای خیرین باید متناسب با نیازهای واقعی، اولویتهای نظام سلامت و شرایط مناطق کمبرخوردار هدایت شود تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، بیشترین اثربخشی را داشته باشد.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور با تقدیر از مشارکت خیرین یزدی در توسعه زیرساختهای سلامت گفت: یزد یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه خیرین سلامت است و ظرفیتهای این استان در ساخت و تجهیز مراکز درمانی، علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم یزد، به بیماران مراجعهکننده از استانهای دیگر بهویژه مناطق جنوبشرق کشور نیز خدمترسانی میکند.
صدقیانی بر ضرورت توجه بیشتر خیرین به پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریها تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزههایی مانند غربالگری بیماریهای غیرواگیر، تقویت زیرساختهای بهداشتی و تأمین تجهیزات تشخیصی پیشرفته میتواند از تحمیل هزینههای سنگین درمان در آینده جلوگیری کند.
وی همچنین شفافیت مالی، پاسخگویی و اجرای دقیق تعهدات را از عوامل مهم حفظ اعتماد خیرین دانست و از اقدامات هیئتمدیره و مجموعه اجرایی مجمع خیرین سلامت استان یزد در جلب و صیانت از اعتماد نیکوکاران قدردانی کرد.
در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با توسعه مشارکت خیرین، اولویتهای حوزه سلامت استان و راهکارهای استفاده هدفمند از ظرفیتهای مردمی در اجرای طرحهای بهداشتی و درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
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