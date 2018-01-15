سانچی بلافاصله پس از برخورد منفجرشد/بیشتر کارکنان درخوابگاه بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیروس کیان ارثی در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: حادثه برخورد نفتکش سانچی با کشتی چینی ساعت ۸ شب به وقت شانگهای روی داد و پس از اطلاع به ما کمیته اضطراری با حضور کارشناسان و افراد متخصص در زمینه های گوناگون در شرکت ملی نفتکش تشکیل شد.



وی گفت: لحظه به لحظه با دفتر چین در ارتباط بودیم و به یکی از کشتی های خود که در نزدیکی حادثه بود اعلام کردیم که به محل برود و سانحه را گزارش کند.



کیان ارثی افزود: بر اساس گزارش کشتی چینی و کشتی های ماهیگیری، شدت حادثه فرصت عکس العمل را از کشتی ما گرفته است.



وی با بیان اینکه این کشتی تحت پرچم پاناما، اما مدیریت و نیروی انسانی آن متعلق به ما بود، گفت: جعبه سیاه کشتی با حضور نماینده کشور سازنده، نماینده سازمان بنادر، نماینده پاناما و نماینده شرکت نفتکش و نماینده سازمان بنادر چین تحویل گرفته شد.



­مدیرعامل شرکت نفتکش ایران افزود: زمان خواندن جعبه سیاه مشخص نیست.



کیان ارثی با بیان اینکه مکان جعبه سیاه در کشتی ها مشخص است و می تواند حرارت سه هزار درجه را تحمل کند اضافه کرد: چینی ها به ما اعلام کردند می خواهند وارد نفتکش شوند اما ما می خواستیم از نیروهای داخلی نیز به صورت کمیته مشترک استفاده کنیم.



وی گفت: نیروهای ما فردای روز حادثه به منطقه رسیدند و چینی ها پیش از آن وارد کشتی شدند.



کیان ارثی افزود: آنها با دوربین های حرارت سنج حرارت همه بخش های کشتی را محاسبه کرده بودند و با مناسب دیدن درجه حرارت وارد کشتی شدند.



وی گفت: آنها فقط ۲۰ دقیقه توانستند در کشتی حضور یابند و بر اساس نقشه ای که ما به آنها داده بودیم، جعبه سیاه و دو جسدی که در عرشه وجود داشت را خارج کردند.

­مدیرعامل شرکت نفتکش ایران افزود: آنها به دلیل درجه حرارت درون کشتی و گازهای سمی پراکنده شده نتوانستند وارد بخش های داخلی کشتی شوند.



کیان ارثی گفت: زمانی که حادثه برای سانچی اتفاق افتاد صد مایل به سمت دریای ژاپن حرکت کرد و ما از کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز درخواست کردیم برای کمک به سانچی وارد عمل شوند.



وی افزود: ۱۰ کشتی آتشخوار اطراف سانچی حضور داشتند اما به دلیل حرارت بسیار زیاد امکان نزدیک شدن به نفتکش سانچی سخت بود.



کیان ارثی گفت: آخرین تماس کارکنان نفتکش سانچی نیم ساعت پیش از حادثه بوده است که در آن زمان برگشت خود را برای بارگیری مجدد به بخش بازرگانی شرکت نفتکش ایران اعلام کرده بودند.



وی افزود: زمان حادثه زمان تعویض شیفت بوده است و بیشتر کارکنان در بخش خوابگاهی حضور داشته اند.



محمدمهدی برومندی نیز در این بخش خبری گفت: کشتی سانچی ۳۰۰ کیلومتر با ساحل فاصله داشته و حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی حمل می کرده است.



این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: انفجار به حدی بوده که تا شعاع ۳۰ کیلومتری احساس شده است.



وی گفت: اینکه کارکنان کشتی چینی نجات یافته اند به دلیل بار گندم و خشکبار کشتی چینی بوده است و کارکنان آن پس از حادثه از انتهای کشتی خارج شدند و نجات یافته اند.