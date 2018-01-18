مشکلی برای تأمین میوه شب عید در استان زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، بابیان اینکه تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی میوه شب عید در زنجان انجام‌شده است، افزود: پرتقال از شمال کشور و سیب از استان آذربایجان غربی خریداری‌شده و از تاریخ سوم تا دهم بهمن‌ماه کار حمل پرتقال به استان زنجان انجام می‌گیرد و سهمیه استان زنجان ۸۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم کار حمل محصول سیب برای ذخیره‌سازی میوه شب عید استان زنجان تا ۱۵ بهمن ماه انجام شود، ادامه داد: در ذخیره‌سازی اقلامی چون برنج و گوشت منجمد نیز اقدامات صورت گرفته و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در زمینه عرضه تخم‌مرغ بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر تخم‌مرغ باقیمت هر شانه ۱۱ هزار تومان در مرغداری و ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

وی به عرضه گوشت گرم وارداتی اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی تنها وارد کننده گوشت گرم در استان زنجان است و بحث توزیع گوشت گرم وارداتی و نظارت بر عرضه آن بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه تفاهمی بین اصناف و اداره کل پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی صورت گرفته تا با قصابان زنجانی زمان کشتار خود را تنظیم کنند، یادآور شد: گوشت قرمز گرم وارداتی به استان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و بین ۷ تا ۸ هزار تومان تفاوت بین قیمت گوشت گرم تولیدی و گوشت گرم وارداتی وجود دارد.