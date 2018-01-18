  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

مشکلی برای تأمین میوه شب عید در استان زنجان وجود ندارد

مشکلی برای تأمین میوه شب عید در استان زنجان وجود ندارد

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه برای تأمین میوه شب عید در استان زنجان مشکلی وجود ندارد، گفت: سهمیه استان زنجان ۸۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب است.

به گزارش  خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، بابیان اینکه تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی میوه شب عید در زنجان انجام‌شده است، افزود: پرتقال از شمال کشور و سیب از استان آذربایجان غربی خریداری‌شده و از تاریخ سوم تا دهم بهمن‌ماه کار حمل پرتقال به استان زنجان انجام می‌گیرد و سهمیه استان زنجان ۸۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم کار حمل محصول سیب برای ذخیره‌سازی میوه شب عید استان زنجان تا ۱۵ بهمن ماه انجام شود، ادامه داد: در ذخیره‌سازی اقلامی چون برنج و گوشت منجمد نیز اقدامات صورت گرفته و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در زمینه عرضه تخم‌مرغ بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر تخم‌مرغ باقیمت هر شانه ۱۱ هزار تومان در مرغداری و ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

وی به عرضه گوشت گرم وارداتی  اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی تنها وارد کننده گوشت گرم در استان زنجان است و بحث توزیع گوشت گرم وارداتی و نظارت بر عرضه آن بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه تفاهمی بین اصناف و اداره کل پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی صورت گرفته تا با قصابان زنجانی زمان کشتار خود را تنظیم کنند، یادآور شد: گوشت قرمز گرم وارداتی به استان  از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است  و بین ۷ تا ۸ هزار تومان تفاوت بین قیمت گوشت گرم تولیدی و گوشت گرم وارداتی وجود دارد.

کد مطلب 4203134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها