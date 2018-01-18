خط حزب الله با گزارش «برای مرهم زخم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، صدوهفدهمین شماره خط حزب‌الله با یادداشتی باعنوان «برای مرهم زخم» که درباره دستور رهبر انقلاب به تمرکز مسئولان بر روی نقاط کلیدی مشکلات مردم است، ‌منتشر شد.

در بخشی از این یادداشت آمده است: آن چیزی که یک مسئول را از چارچوب حکومت اسلامی خارج می‌کند از بین رفتن «احساس مسئولیت» و فقدان «دغدغه‌ی کار و تلاش و هدف‌گرایی و مجاهدت» در او است.(۱۳۹۵/۱۲/۱۹) از سوی دیگر نیز مردم تکلیفی بر دوششان است. «امام خمینی در تمام مدت، اصرار داشتند که مردم باید از دولت و مسئولان دولتی و قوّه‌ی مجریه و قوّه‌ی قضاییه حمایت کنند. این، به معنای آن نبود که قوّه‌ی قضاییه یا قوّه‌ی مجریه یا مسؤولان دولتی آن روز، هیچ خطا و یا اشتباهی نداشتند. خیر، هیچ انسانی خالی از خطا نیست. این، به معنای آن بود که وقتی خط و راه درست است و حکومت در جهت صحیح حرکت می‌کند، دشمن فشار می‌آورد و بنابراین، آحاد مردم به حمایت و پشتیبانی از کسانی که این کاروان عظیم را پیش می‌برند و هدایت و پشتیبانی می‌کنند، موظفند.»(۱۳۶۸/۰۷/۱۲)



در چنین میدانی حتی با وجود گله‌مندیشان و اعتراضشان نسبت به برخی نارسایی‌ها، مردم ایران چنان عمل می‌کنند که رهبر انقلاب از آنان «هزار بار تشکّر می‌کنند که ملّت، حقیقتاً یک ملّت رشید، وفادار، بابصیرت، باهمّت، زمان‌شناس، لحظه‌شناس [است] که می‌دانند لحظه‌ی حرکت کِی است.»(۱۳۹۶/۱۰/۱۹) و چنان در چالش‌ها امتحان پس داده‌اند که امام امت در وصیت‌شان می‌نویسند: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده‌ی میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی علیه‌السلام، می‌باشند.»



در این شماره همچنین گزارش تحلیلی بر بیانات رهبر انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در کنفرانس اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی تحت عنوان«پایان افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی» نوشته شده است.



علاوه بر این به‌مناسبت صدورحکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد تحریم تنباکو با عنوان «پرچم پرافتخاری که میرزای شیرازی آن را بلند کرد» در این شماره از نشریه خط حزب الله منتشر شده است.