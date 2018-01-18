«جاودانگی» فیلم افتتاحیه جشنواره منار بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی فیلم منار در بلغارستان با اکران فیلم سینمایی «جاودانگی» به کارگردانی مهدی فرد قادری آغاز به کار کرد. پیش از نمایش این فیلم، حمید رضا آزادی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در صوفیه به عنوان سخنران مراسم افتتاحیه که با حضور دیپلمات های کشورهای مختلف و مقامات وزارت امور خارجه بلغارستان و جمع کثیری از هنرمندان و مردم ایران دوست بلغاری برگزار شد، به معرفی سینمای ایران و همچنین فیلم سینمایی «جاودانگی» پرداخت.

رایزن فرهنگی کشورمان فیلم سینمایی «جاودانگی» را یکی از تجربه های جدیدی خواند که با روال متعارف فیلمنامه نویسی در سینما متفاوت بوده و از این رو منحصر بفرد است. وی به نقل از آنتونیو موندو مدیر جشنواره رم ایتالیا خصیصه های «جاودانگی» را پلان-سکانس بودن، جذابیت آن و همچنین راضی روانه کردن تماشاگر از سالن سینما در پایان فیلم، برشمرد.

پلان-سکانس ١٤٥دقیقه ای «جاودانگی» به کارگردانی مهدی فرد قادری تاکنون ضمن حضور در پانزده جشنواره بین المللی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره های بوفالو نیویورک و ایسچیا ایتالیا شده است.

دهمین جشنواره فیلم صوفیه منار از ۲۲ دی تا ۸ بهمن در کشور بلغارستان برگزار می‌شود. عرضه و پخش بین المللی این فیلم به عهده محمد اطبایی است.