به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ارشاد اسلامی همدان، نصرتاله رمضانی اظهار کرد: طبق تفاهمنامه مقرر شده ٢٣ فیلم از فیلمهای جشنواره فجر در همدان اکران شود.
وی بیان کرد: امسال اکران فیلمهای فجر در استانها از سوی دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلم فجر پیشبینی شده است و بر این اساس همدان نیز اکران تعدادی از فیلمها را در برنامه خواهد داشت.
معاون امور هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه فیلمهای جشنواره فجر از ١٢ تا ٢٢ بهمن ماه و همزمان با تهران در همدان اکران خواهد شد، گفت: تلاش بر این است اکران فیلمها در سینماهای قدس و فلسطین انجام شود، اما هنوز در این زمینه به قطعیت نرسیدهایم.
وی با بیان اینکه سعی بر این است این فیلمها در دو سینمای قابل دسترس مردم اکران شود تا کیفیت کار نیز بهتر باشد، گفت: برای اکران این بلیت فروخته میشود، البته هنوز زمان سانسها مشخص نیست و در حال برنامهریزی برای تعیین زمان و جزئیات اکران هستیم.
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