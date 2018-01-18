مردم استان بوشهر تاریخ درخشانی در مبارزه با استعمارگران دارند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حقانی ظهر پنجشنبه در کنگره ملی «به شهادت سکوت» در دشتستان اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ سال است که با دخالتهای انگلستان در امور ایران مواجهیم و تاریخ ایران را نمیتوان بدون بررسی سیاستهای انگلستان مورد شناخت و بررسی کافی قرار داد.
وی افزود: حضور انگلستان در ایران عمیق است و اسناد و مدارک بسیاری از دال بر این امر موجود است البته تاکنون کتابها و مقالات بسیاری منتشر شده است اما نیاز داریم که شناخت جدیتری نسبت به سیاستهای انگلیسیها در ایران داشته باشیم.
رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: انگلیسیها غیر از دخالت در حاکمیت، فرهنگ دینی را هم هدف قرار میدهند و دنبال نوعی سکولاریزم در ایران هستند.
وی خاطرنشان کرد: انگلیسیها نمیتوانند یک ایران قدرتمند را در منطقه تحمل کنند و بارها به صراحت گفتهاند که باید برای صیانت از انگلستان در هندوستان، ایران را باید در وحوشت و بربریت نگه داشت و هنوز که هنوز است انگلیسها چنین نگاهی به ما دارند.
رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اضافه کرد: آنها برای تضعیف ایران اقدام به تجزیه ایران کردهاند و طی سیاستهای آنان بخشهای بسیاری از ایران جدا شد. بر اساس این سیاست در سال ۱۹۰۷ ایران را به سه قسمت و در سال ۱۹۱۵ قسمت میانی و باقیمانده آن را نیز با روسیه به دو قسمت تقسیم کردند.
وی با اشاره به نقش آفرینی مردم بوشهر در مبارزه با استعمار انگلیس اظهار داشت: مردم دلاور و سلحشور استان بوشهر در مقابل تهاجمات نظامی استعمار پیر انگلیس مقاومت های جانانه ای داشته اند که در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.
حقانی خاطرنشان کرد: شخصیتهای برجستهای مانند رئیسعلی دلواری و مجاهد برازجانی و عضنفر السلطنه برازجانی در مبارزه با استعمار انگلیس نقش آفرینی کرده و با استفاده از ظرفیت های مردمی حماسههای جاوید خلق کردند.
رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بر فرهنگ سازی در زمینه نشان دادن تاریخ مبارزات مردم بوشهر و دشتستان تاکید کرده و اظهار داشت: باید مبارزات مردم استان بوشهر و دشتستان به نسل جوان نشان داده شود و برگزار چنین کنگره هایی کمک شایانی به تحقق این امر می کند.
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