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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران:

مردم استان بوشهر تاریخ درخشانی در مبارزه با استعمارگران دارند

مردم استان بوشهر تاریخ درخشانی در مبارزه با استعمارگران دارند

بوشهر - رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: مردم استان بوشهر تاریخ درخشانی در مبارزه با استعمار دارند و برگ‌های زرینی در تاریخ مبارزاتی ایران به نام مردم بوشهر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حقانی ظهر پنجشنبه در کنگره ملی «به شهادت سکوت» در دشتستان اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ سال است که با دخالت‌های انگلستان در امور ایران مواجهیم و تاریخ ایران را نمی‌توان بدون بررسی سیاست‌های انگلستان مورد شناخت و بررسی کافی قرار داد.

وی افزود: حضور انگلستان در ایران عمیق است و اسناد و مدارک بسیاری از دال بر این امر موجود است  البته تاکنون کتاب‌ها و مقالات بسیاری منتشر شده است اما نیاز داریم که شناخت جدی‌تری نسبت به سیاستهای انگلیسی‌ها در ایران داشته باشیم.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: انگلیسی‌ها غیر از دخالت در حاکمیت، فرهنگ دینی را هم هدف قرار می‌دهند  و دنبال نوعی سکولاریزم در ایران هستند.

وی خاطرنشان کرد: انگلیسی‌ها نمی‌توانند یک ایران قدرتمند را در منطقه تحمل کنند و بارها به صراحت گفته‌اند که باید برای صیانت از انگلستان در هندوستان، ایران را باید در وحوشت و بربریت نگه داشت و هنوز که هنوز است انگلیس‌ها چنین نگاهی به ما دارند.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اضافه کرد: آنها برای تضعیف ایران اقدام به تجزیه ایران کرده‌اند و طی سیاست‌های آنان بخش‌های بسیاری از ایران جدا شد. بر اساس این سیاست در سال ۱۹۰۷ ایران را به سه قسمت و در سال ۱۹۱۵ قسمت میانی و باقیمانده آن را نیز با روسیه به دو قسمت تقسیم کردند.

وی با اشاره به نقش آفرینی مردم بوشهر در مبارزه با استعمار انگلیس اظهار داشت: مردم دلاور و سلحشور استان بوشهر در مقابل تهاجمات نظامی استعمار پیر انگلیس مقاومت های جانانه ای داشته اند که در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.

حقانی خاطرنشان کرد: شخصیت‌های برجسته‌ای مانند رئیسعلی دلواری و مجاهد برازجانی و عضنفر السلطنه برازجانی در مبارزه با استعمار انگلیس نقش آفرینی کرده و با استفاده از ظرفیت های مردمی حماسه‌های جاوید خلق کردند.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بر فرهنگ سازی در زمینه نشان دادن تاریخ مبارزات مردم بوشهر و دشتستان تاکید کرده و اظهار داشت: باید مبارزات مردم استان بوشهر و دشتستان به نسل جوان نشان داده شود و برگزار چنین کنگره هایی کمک شایانی به تحقق این امر می کند.

کد مطلب 4203498

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