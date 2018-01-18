هاشمی مبارزی خستگی ناپذیر، دوراندیش و انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر،مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در اولین سالکرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنحانی که در حسینیه یادگار امام قزوین برکزار شد اظهارداشت: مردم انقلابی ما در هر جا که لازم بوده حضور یافته اند و درک و فهم بالای خود را در پاسداشت ارزشها اثبات کرده اند.

وی افزود: برگزاری مراسم گرامیداشت بزرگان و شخصیت های دینی که در کشور رایج است گاهی فراتراز یک مراسم است و می تواند به عنوان یک الگو برای نسل کنوتی و آینده اهمیت داشته باشد.

انصاری تصریح کرد: الگوها می توانند مسیر آینده را برای دیگران معین کنند و امروز دشمنان با ابزار مختلف مانند فیلم، عکس و رمان در حال استحاله ملتها هستند تا الگوهای خود را معرفی کنند که در این میان ایران اسلامی با داشتن فرهنگی غنی و مردمی شریف می تواند برای خود و دیگران الگوهای متعددی معرفی کند.

وی یادآورشد: الگوها چراغ نجات و هدایت برای کشتیهای متلاطم در دریای مواج کنونی هستند تا دیگران به سلامت به ساحل آرامش برسند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: قرآن الگوهایی چون آسیه زن فرعون و الگوهای دیگر معرفی می کند تا ما نیز دنبال الگوهای عملی باشیم و در این شرایط عده ای در شبکه ها دارتد شبهه ایجاد می کنند که در شرایط بد اقتصادی چه ضرورتی دارد که مراسم برکزار کنیم که در پاسخ باید گفت در جهان متلاطم کنونی باید یادمان باشد الگوهایی داریم تا هویت ما فراموش نشود.

وی اضافه کرد:هاشمی نیازمند مراسم ما نیست، شهدا و بزرگاتی که رفته اند و خدامحور زیسته اند به بزرگداشت ما نیازی ندارتد اما ما نیاز داریم از تاریخ و هویت خود تجلیل کنیم و بگوییم یک روستایی می تواند با سختی های فراوان به شخصیتی بزرگ تبدیل و سردار سازندگی شود.

انصاری گفت: می خواهیم بگوییم مسیر ترقی در محدوده معصومین نیست و می توان مانند بزرگانی چون امام، رهبری و هاشمی شد و در سرنوشت کشور تاثیرگذاشت.

وی اضافه کرد: دشمنان تلاش کردند الگوهای ما مانند بهشتی و هاشمی را تخریب کنند تا جوانان نتوانند راه آنها را ادامه دهند و در مسیر اتقلاب باشند اما با فرو نشستن غبارها، امروز تلالو خدمات هاشنی بیشتر شده است.

انصاری اظهارداشت: هاشمی در گفتار بزرگاتی چون آیت الله جوادی املی بخوبی یاد شده و امروز بسیاری متوجه شده اند که هاشمی برای اعتلای اسلام تلاش کرد و زمانی که کسی خطر اسراییل را نمی دانست کتاب سرزمین فلسطین را نوشت و کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعنار را نگارش کرد تا الگوی خود در مدیریت را اینگونه معرفی کند.

وی اظهارداشت: در مبارزه مستقیم نیزهاشمی سرآمد بود و در حالی که وضعیت مالی خوبی داشت و می توانست زندگی ارامی داشته باشد زندان رژیم ستم شاهی را ترجیح می دهد و بارها شکنجه می شود و می ایستد اما تسلیم ناپذیر است.

حجت الاسلام انصاری گفت: هاشمی بارها تا مرز شهادت پیش رفت اما خدا خواست تا ایشان بماند و در انقلاب تاثیرگذار باشد و در بحرانها به کشور کمک کند و در زمان مبارزه با ایحاد بنگاه اقتصادی به انقلابیون کمک می کرد و هنگامی که احساس کرد به آموزش و علم نیاز است دانشگاه ازاد را که بزرگترین دانشگاه غیردولتی جهان بود را تاسیس کرد تا جوانان در اقصی نقاط کشور بتوانند تحصیل کنند.

وی اضافه کرد: هاشمی در حریان انقلاب بعد از رهبری نفر دوم بود و در قانون گذاری نقش موثری داشت و در جنگ، سنگر به سنگر در دفاع از تمامیت کشور از ملیت ایران دفاع کرد.

انصاری اظهارداشت: کجایند کساتی که با بیت المال به خارج رفته اند و ادعا می کنند دوستدار انقلاب هستند در حالی که اگر هاشمی شهدا و رهبری نبودند و مردم به صحنه نمی آمدند کشوری نبود.

وی در ادامه گفت: هاشمی در راس انفلابیون قرار دارد و انقلابی گری در این نیست که فخش و ناسزا بگویی بلکه آن است اگر لازم شد به جنگ بروی و اگر صلاح نبود جنگ را با شجاعت تمام کنی و اگر لازم بود سخنرانی و در عبور از بحران شجاعت داشته باشی و منافع کشور را به مصلحت فردی ترجیح دهید.

انصاری بیان کرد: هاشمی رفسنجانی انسانی خداجو و خودخواسته بود و به عنوان یار باوفای امام و رهبری در رسیدن انقلاب به ارمانهایش تاثیرزیادی داشت.

وی با اشاره به دریانت و دوراندیشی مرحوم رفسنجانی اظهارداشن: زمانی که ساخت مترو مطرح شد عده ای ایراد گرفتند که در شرایط محدودیت منابع مالی چرا باید این همه سرمایه برای یک طرح هزینه شود اما امروز مردم کم درآمد از آن استفاده می کنند و بدون آن تردد در پاتیتخت غیر ممکن است.

انصاری اضافه کر: هاشمی بانی بسیاری از کارهای بزرگ مانند بزرگترین دانشگاه غیر دولتی جهان، توسعه صنعت، کشاورزی، سازندگی بود و هرگز این حرکت متوقف نشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:برخلاف آنچه بدخواهان مطرح کرده اندهاشمی چیزی از منصبها برای خود اندوخته نکرد بلکه انچه داشت وقف مردم کرد حتی منزلی که درآن بودوما فکر می کردیم مال خودشان است امروز متوجه شده ایم که این منزل هم متعلق به دولت است که قرار شده به موزه تبدیل شود.

وی گفت: هاشمی مفسر قران بود و در مجمع تشخیص مصلحت مردی موثر و تعیین کننده بود که با ایده های خود در مسیر مصلحت نظام حرکت می کرد.

مجید انصاری تصریح کرد: فضای رسانه ای در کشور هم فرصت است و هم تهدید و ما باید از این ابزار بخوبی استفاده کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: عده ای در این فضا بی انصافی می کنند و با شکست حریم اخلاقی با هتاکی و فحش و ناسزا به حیثیت دیگران اسیب می زنند که باید مراقب باشیم و بدانیم این کارها حق الناس است و باید جواب دهیم.

وی اضافه کرد: باید از رسانه و شبکه های اجتماعی برای دوستی و مودت و کمک به توسعه ملی و رواج اخلاق استفاده کنیم و از ارزشها عقب نمانیم.

هاشمی مظلوم بود

انصاری یادآورشد: هاشمی مانند بسیاری از بزرگان دینی مانند بهشتی مظلوم بود و امروز مردم نبودش را بیشتر احساس می کنند.

وی اضافه کرد: باید اذعان کنیم که ملت ایران هم مظلوم است و حقش نبود مردم ازخطبه های ایشان محروم شوند و نگذاشتند این چهره خدمات بیشتری به کشور ارایه کند.

انصاری گفت: امروز هم شاهدیم چه تخریبها و تهمت هایی علیه فرزندان ایشان صورت می گیرد و برخی از خدا نمی ترسند و دنبال آسیب رساندن به آبروی این خانواده هستند.

وحدت گروهها رمز موفقیت است

انصاری گفت: کشور با مشکلات زیادی روبروست و معیشت مردم، اشتغال، بیکاری از مسائلی است که همه باید کمک کنند تا آنها را رفع کنیم و در شرایطی که ۳ میلیون بیکار داریم باید نگران اینده باشیم.

وی اضافه کرد: سالانه باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود که دولت در خوشبینانه ترین حالت می تواند ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند و ما راه درازی داریم که با وحدت طی می شود.

ایجاد اشتغال فقط با تعامل سازنده با دنیا محقق می شود

انصاری اظهارداشت: باید بدانیم فقط با تعامل سازنده با دنیا، سرمایه گذاری و دوری از خصومت های داخلی می توانیم بیکاری را حل کنیم و با نزاع و تفرقه این کار نشدنی است.

وی افزود: باید گفتگومیان گروهها و احزاب چپ و راست رایج شود و همه کنار هم باشیم تا بتوانیم با دشمنان خود آمریکا] اسرائیل و عربستان مقابله کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآورشد: فرتصی برای از دست دادن زمان نداریم و برای ساختن ایران باید مانند آقای عاشمی در فکر کشور باشیم و در مسیر دفاع از منافع عمومی همت کنیم.

انصاری گفت: مسئولیتها یک طعمه نیست بلکه امانتی است که باید از آن برای خدمت به مردم استفاده شود.