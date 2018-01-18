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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۳۸

سوت داور سوژه خنده هواداران پرسپولیس!

سوت داور سوژه خنده هواداران پرسپولیس!

سوت محمدرضا اکبریان باعث شد تا هواداران پرسپولیس برای لحظاتی از استرس بازی تیمشان مقابل گسترش بیرون بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از هفته بیستم رقابت های لیگ برتر در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه آغاز شد که حاشیه هایی را به همراه داشت:

* گادوین منشا و فرشاد احمدزاده که با تصمیم برانکو ایوانکوویچ از زمین مسابقه تعویض شدند تا جای خود را به سیامک نعمتی و شایان مصلح بدهند سمت آنها نرفتند تا دست بدهند. البته هر دو بازیکن تعویضی پرسپولیس روی نیمکت سرخپوشان نشستند.

* فرشاد احمدزاده هنگام تعویض خود نسبت به شعارهای هواداران اندک گسترش فولاد نسبت به وی واکنش نشان داد و "هیس" کرد.

* تماشاگران عصبانی پرسپولیس نسبت به عملکرد برخی بازیکنان پرسپولیس اعتراض داشتند و علیه آنها شعار دادند.

*سوت داور بازی دو بار از دستش روی زمین افتاد که همین موضوع باعث خنده تماشاگران حاضر در ورزشگاه شد.

کد مطلب 4203608
مهدی مرتضویان

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