سوت داور سوژه خنده هواداران پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از هفته بیستم رقابت های لیگ برتر در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه آغاز شد که حاشیه هایی را به همراه داشت:

* گادوین منشا و فرشاد احمدزاده که با تصمیم برانکو ایوانکوویچ از زمین مسابقه تعویض شدند تا جای خود را به سیامک نعمتی و شایان مصلح بدهند سمت آنها نرفتند تا دست بدهند. البته هر دو بازیکن تعویضی پرسپولیس روی نیمکت سرخپوشان نشستند.

* فرشاد احمدزاده هنگام تعویض خود نسبت به شعارهای هواداران اندک گسترش فولاد نسبت به وی واکنش نشان داد و "هیس" کرد.

* تماشاگران عصبانی پرسپولیس نسبت به عملکرد برخی بازیکنان پرسپولیس اعتراض داشتند و علیه آنها شعار دادند.

*سوت داور بازی دو بار از دستش روی زمین افتاد که همین موضوع باعث خنده تماشاگران حاضر در ورزشگاه شد.