خیلی زود به بازی برگشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر پس از پیروزی چهار بر یک تیمش برابر مشکی پوشان مشهد در ورزشگاه تختی گفت: در دقایق ابتدایی با گلی که دریافت کردیم به یک باره غافلگیر شدیم و شرایط کمی برایمان سخت شد اما خوشبختانه بازیکنان مان خیلی زود خود را پیدا کرده و توانستیم گل تساوی را به ثمر رساندیم.

وی در پاسخ به این سئوال که مقابل مشکی پوشان گلزنی هم کردید، گفت: مهم پیروزی بود که به آن رسیدیم. من فقط زحمات بچه ها را به گل تبدیل کردم.

مدافع نفت تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ما روزهای سختی را سپری کرده بودیم اما از بازی پرسپولیس روند موفقیت مان شروع شده و توانستیم از سه بازی هفت امتیاز کسب کنیم.

بنگر در پاسخ به این سئوال که این پیروزی ها باعث غرور بازیکنان جوان شما نخواهد شد، گفت:ما تلاش می کنیم تا چنین اتفاقی در تیم به وجود نیاید و فکر نکنیم اگر دو بازی برده ایم پس تمام تیم ها را شکست خواهیم داد. مطمئنا نفت از بازیکنان باتجربه ای سود می برد و ما وظیفه خود می دانیم با جوانان تیم صحبت کرده و به آنها هشدار بدهیم که دچار غرور نشوند.