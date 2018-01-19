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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۴

محسن بنگر:

خیلی زود به بازی برگشتیم

خیلی زود به بازی برگشتیم

مدافع نفت تهران گفت: پس از گل زودهنگامی که از مشکی پوشان دریافت کردیم خیلی زود به بازی برگشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر پس از پیروزی چهار بر یک تیمش برابر مشکی پوشان مشهد در ورزشگاه تختی گفت: در دقایق ابتدایی با گلی که دریافت کردیم به یک باره غافلگیر شدیم و شرایط کمی برایمان سخت شد اما خوشبختانه بازیکنان مان خیلی زود خود را پیدا کرده و توانستیم گل تساوی را به ثمر رساندیم.

وی در پاسخ به این سئوال که مقابل مشکی پوشان گلزنی هم کردید، گفت: مهم پیروزی بود که به آن رسیدیم. من فقط زحمات بچه ها را به گل تبدیل کردم.

مدافع نفت تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ما روزهای سختی را سپری کرده بودیم اما از بازی پرسپولیس روند موفقیت مان شروع شده و توانستیم از سه بازی هفت امتیاز کسب کنیم.

بنگر در پاسخ به این سئوال که این پیروزی ها باعث غرور بازیکنان جوان شما نخواهد شد، گفت:ما تلاش می کنیم تا چنین اتفاقی در تیم به وجود نیاید و فکر نکنیم اگر دو بازی برده ایم پس تمام تیم ها را شکست خواهیم داد. مطمئنا نفت از بازیکنان باتجربه ای سود می برد و ما وظیفه خود می دانیم با جوانان تیم صحبت کرده و به آنها هشدار بدهیم که دچار غرور نشوند.

کد مطلب 4204112

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