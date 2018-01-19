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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

طی دیروز و امروز انجام شد؛

رایزنی های سیاسی سید عباس عراقچی در آلمان

رایزنی های سیاسی سید عباس عراقچی در آلمان

معاون سیاسی وزیر امور خارجه طی روزهای پنج شنبه و جمعه در راس هیاتی به منظور انجام رایزنی های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و وزارت خارجه جمهوری فدرال آلمان به برلین سفر کرد.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی که نخستین سفر کاری خود در کسوت معاونت سیاسی وزارت امور خارجه را انجام داده است، در جریان این سفر با لیندنر معاون وزیر خارجه آلمان دیدار و گفت وگو کرد.  

در این دیدار موضوعات مختلف در حوزه روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

از جمله محورهای این ملاقات، بررسی آخرین تحولات برجام بود و دو طرف بر ضرورت حفظ برجام و لزوم اجرای تعهدات همه طرف ها طبق برجام تاکید کردند.

عراقچی همچنین در دیدار با ماخنیگ معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان آخرین تحولات دوجانبه در حوزه اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با حضور در بنیاد کوربر به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در امور منطقه ای و بین المللی پرداخت.

کد مطلب 4204138

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