یاسر قزوهی در دیدار با تحریریه خبرگزاری به خبرنگار مهر گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه الهی است که اگر به درستی اجرایی شود میتواند آثار خوبی در جامعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه این فریضه الهی از واژهای غنی، قوی و دینی برخوردار است، افزود: این فریضه در جامعه بد معرفیشده و در نگاه مردم بهگونهای دیگر جلوه کرده است.
وی با انتقاد از برخی فعالیت ها تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ادامه داد: قرار نیست به واسطه امربه معروف و نهی از منکر آبرو کسی را ببریم و یا هتک حرمت کنیم.
قزوهی اظهار کرد: اکنون امربه معروف و نهی از منکر در کل دنیا اجرا میشود اما با تعریفی که داشتند بایدها و نبایدها در قانون آنها رعایت شده است.
وی با اشاره به اینکه مردم باید معروفها و منکرها را بشناسند، افزود: اگر قرار است مردم جامعه امربه معروف و نهی از منکر کنند باید مصداقها را بشناسند و با توجه به روحیه فرد این کار را انجام دهند.
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: اگر فردی میخواهد در این زمینه ورود پیدا کند باید روانشناس و جامعهشناس باشد و رفتارها را تشخیص دهد تا بتواند این فریضه الهی را به درستی اجرایی کند.
افرادی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند موقعیت شناس باشند
قزوهی بابیان اینکه افراد باید موقعیت را بشناسند بعد امر به معروف کنند، اظهار کرد: برای فراهم کردن زیرساختها تلاشهایی از سوی ستاد در این زمینه صورت گرفت.
وی افزود: ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در سال ۷۲ به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و این ستاد فعالیت خود را در استان گلستان از سال ۷۶ آغاز کرد.
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: همراه با تشکیل ستاد در استان معاونتی با عنوان قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر در سپاه شکل گرفت و در شهرستان ها با نام مراکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر فعالیت خود را آغاز کرد که با تشکیل این مراکز کارهای خوبی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه امر به معروف وظیفه همگانی است و همه باید در اجرای آن نقش خود را بهخوبی ایفا کنند، افزود: زمانی جامع اصلاح خواهد شد که مشارکت جمعی داشته باشیم اما مشارکت جمعی در کشور فقط برای مسائل سیاسی همچون انتخابات و راهپیمایی صورت میگیرد چراکه به این مشارکت نیاز داشتیم.
قزوهی اظهار کرد: درگذشته اگر دل خوری بین زوجها پیش میآمد باریش سفیدی مشکل را برطرف میکردند اما اکنون بابی تفاوتیهایی که نسبت به موضوعات اطراف داریم باعث شده تا در برخی از زمینهها همچون طلاق و مواد مخدر با آسیب مواجه شویم.
وی افزود: گاهی از اوقات نمیتوانیم همه مصداقها را تبدیل به رفتار اجتماعی کنیم، اما اگر نظارتها تبدیل به یک فرهنگ و یا احساس مسئولیت شود میتواند انعکاس خوبی را در پی داشته باشد.
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: نظامهای آموزشی دنیا از همان ابتدا حس مسئولیتپذیری کودکان را موردتوجه قرار میدهند و بچهها در فضایی قرار میگیرند که از همان کودکی این حس مسئولیتپذیری را در محیط اطراف دارند.
وی بابیان اینکه حس امنیت در کشور پایین آمده است، تصریح کرد: برخی از مردم معتقدند که مسئولان دروغ میگویند و اگر کار خوبی هم انجام شود مردمباور نمیکنند.
قزوهی با اشاره به اینکه هیچگاه بحث امر به معروف و نهی از منکر به صورت جدی پیگیری نشده است، اظهار کرد: گاهی از اوقات شاهدیم آنقدر این فریضه الهی را خار و خفیف جلوه می دهند که باعث شده تا نتیجه عکس به همراه داشته باشد.
وی افزود: امیرالمؤمنین میفرمایند حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره است، باید توجه داشته باشیم که با امر به معروف میتوان همهچیز را درست کرد.
امر به معروف و نهی از منکر محدود به اسلام نیست
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: نباید فراموش کرد که امر به معروف و نهی از منکر فقط متعلق به اسلام نیست بلکه برای همه جامعه بشری است.
وی تصریح کرد: در جامعه امروزی مراقبت کنیم بایدها اتفاق افتد و نبایدها رخ ندهد، چراکه اگر هرکسی بخواهد کار خود را انجام دهد جامعه به حرج و مرج کشیده میشود، باید سعی کنیم جامعه را به سمت تعالی سوق دهیم و همه ما نسبت به یکدیگر مسئول هستیم.
قزوهی بابیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از دایره دین خارج است، اظهار کرد: امر به معروف یک وظیفه قانونی، شرعی و انسانی است که بُعد انسانی آن بسیار مهمتر است.
وی افزود: اگر بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه بهخوبی معرفی کنیم مردم حتماً از آن استقبال خواهند کرد، اما گاهی توسط مجموعهای چهره ناخوشایندی از این فریضه به مردم معرفی میشود که هرکسی این کار را کرد از ما نیست.
مردم توانمندی لازم را برای احقاق حقوق پیدا نکردهاند
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان با اشاره به گلهمندی مردم از حقوق نجومی، گفت: مردم توانمندی لازم را برای احقاق حقوق پیدا نکردهاند که بتوانند حقوق خود را بشناسند و آن را مطالبه کنند، هنوز یاد نگرفتهایم که کجا و به چه دلیل حقوق خود را مطالبه کنیم.
وی افزود: همه ما باید مراقب یکدیگر باشیم و به هم کمک کنیم؛ نه این که برای پیشرفت پا را بر روی دیگران بگذاریم، باید توجه داشته باشیم که ارتقا جمعی ارتقا فردی را به وجود میآورد.
قزوهی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران نتیجه حرکت مردم است، این مردم همان طور که توانستند شاه را بیرون کنند میتوانند مسئولان نالایق را هم برکنار کنند.
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