استیضاح ترامپ در کنگره به دلیل توهین به سیاهپوستان

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استیضاح «دونالد ترامپ» در کنگره آمریکا از سوی نماینده دموکرات این کشور به خاطر اظهارات توهین آمیز علیه سیاهپوستان ارائه شد.

بر این اساس «آل گرین» نماینده ایالت تگزاس در کنگره، این طرح را به خاطر سخنان رکیک ترامپ که مدعی شده بود مهاجران سیاهپوست از آفریقا و حوزه دریای کارائیب از کثافت خانه آمده اند ارائه کرده است.

این طرح تاکید دارد که ترامپ صلاحیت لازم را برای ریاست جمهوری ایالات متحده نداشته و نمی تواند نماینده خوبی برای ارزش های آمریکایی و احترام به اخلاقیات باشد.

به گفته این نماینده دموکرات، رئیس جمهور آمریکا برای دفاع از ارزش هایی که موجب رشد و عظمت این کشور شده اند، فردی نامناسب است.

گفتنی است بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به سخنان موهن ترامپ علیه مردم این قاره اعتراض کرده و خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا از مردم آفریقا شده اند.