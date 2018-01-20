شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در تمام حوادث آماده‌باش است، افزود: خوشبختانه از شب گذشته بارش برف در استان زنجان شروع‌شده و این امر باعث شده تعدادی از مسافران به علت کولاک و برف در جاده گرفتار شوند.

وی اظهار کرد: در این راستا طی شب گذشته هلال‌احمر استان زنجان به ۱۰۵ مسافر درراه مانده در محورهای مواصلاتی استان امدادرسانی کرد و این افراد را در پایگاه‌های جاده‌ای جمعیت هلال احمر اسکان داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در این راستا ۴۶ خودرو در محور زنجان به ایجرود، چهار خودرو در خدابنده و یک خودرو در طارم درراه مانده بودند که به آنها امدادرسانی شد.

میرزایی تأکید کرد: در این امدادرسانی پنج تیم عملیاتی و ۱۵ نفر امدادگرامدادرسانی لازم به مسافران را بر عهده داشتند.