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۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان:

هلال‌احمر زنجان به ۱۰۵ مسافر درراه مانده امدادرسانی کرد

هلال‌احمر زنجان به ۱۰۵ مسافر درراه مانده امدادرسانی کرد

زنجان-مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: هلال‌احمر استان زنجان شامگاه جمعه به ۱۰۵ مسافر گرفتار در برف و کولاک، امدادرسانی کرد.

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در تمام حوادث آماده‌باش است، افزود: خوشبختانه  از شب گذشته بارش برف در استان زنجان شروع‌شده و این امر باعث شده تعدادی از مسافران به علت کولاک و برف در جاده گرفتار شوند. 

وی اظهار کرد: در این راستا طی شب گذشته هلال‌احمر استان زنجان به ۱۰۵ مسافر درراه مانده در محورهای مواصلاتی استان امدادرسانی کرد و این افراد را در پایگاه‌های جاده‌ای جمعیت هلال احمر اسکان داد. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در این راستا ۴۶ خودرو در محور زنجان به ایجرود، چهار خودرو در خدابنده و یک خودرو در طارم درراه مانده بودند که به آنها امدادرسانی شد. 

میرزایی تأکید کرد: در این امدادرسانی  پنج تیم عملیاتی و ۱۵ نفر امدادگرامدادرسانی لازم به مسافران را بر عهده داشتند.

کد مطلب 4204341

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