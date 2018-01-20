شبکه برق خوزستان در شرایط عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ مسعود صادقی، مدیرکل دفتر نظارت برتوزیع توانیر با اشاره به بروز ریزگردها در استان خوزستان گفت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه ای که از قبل انجام شده است، وضعیت در شبکه های برقی استان طبیعی است.



به گفته صادقی، تاکنون هرگونه فالت (خاموشی ها زودگذر و مقطعی) در شبکه‌ها به خوبی مدیریت شده است و هیچ گونه خاموشی گسترده ای در خوزستان را شاهد نبودیم.



محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این زمینه گفته است :با تمهیدات اندیشیده شده در یک سال گذشته شبکه انتقال و فوق توزیع برق از پایداری بالایی برخوردار است و مشترکین نگران قطعی برق به خاطر پدیده گرد و غبار نباشند .



همچنین غضنفری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نیز از شرایط عادی و بدون خاموشی دراستان خبر داد و گفت: با دستور استانداری، همه اداره های استان تعطیل شده است اما نیروهای عملیاتی شرکت های توزیع در حال آماده باش هستند.



کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز درهمین زمینه اظهارداشت: هیچ گونه خاموشی گسترده ای ناشی از ریزگردها در اهواز و مناطق اطراف آن وجود ندارد.



براین اساس، تمام اکیپ های عملیاتی شرکت های توزیع نیروی برق استانی و برق منطقه ای در حال آماده باش هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی، در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام به رفع آن نمایند.



خاطرنشان می شود که مشترکان می توانند در صورت بروز هرگونه اشکالی در شبکه برق، با شماره ۱۲۱ تماس بگیرند.