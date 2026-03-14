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۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

حملات دشمن به ۳۵ نقطه از شبکه برق خوزستان آسیب وارد کرد

حملات دشمن به ۳۵ نقطه از شبکه برق خوزستان آسیب وارد کرد

اهواز - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: ۳۵ نقطه از شبکه برق در پی حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی دچار آسیب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدری عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آسیب دیدن ۳۵ نقطه از شبکه برق خوزستان در پی حملات اخیر دشمن، اظهار کرد: با اقدام فوری نیروهای عملیاتی، شبکه برق در سراسر مناطق زیر پوشش این شرکت به سرعت پایدار شد و در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین برق استان وجود ندارد.

وی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه برق خوزستان افزود: بیش از هزار و ۱۰۰ نیروی عملیاتی در قالب گروه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار دارند و در صورت بروز هرگونه حادثه، عملیات ترمیم و بازسازی شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

خدری ادامه داد: با وجود وارد شدن خسارت به بخش‌هایی از شبکه در ساعات مختلف شبانه‌روز، تلاش بی‌وقفه نیروهای فنی و عملیاتی موجب شد زیرساخت برق استان در وضعیت پایدار باقی بماند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان همچنین از تداوم آماده‌باش واحدهای عملیاتی، امدادی و مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خبر داد و تاکید کرد: تمامی تیم‌ها برای حفظ پایداری شبکه و رسیدگی فوری به هرگونه آسیب احتمالی در آماده‌باش کامل هستند.

کد مطلب 6774795

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