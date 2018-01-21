دولت از ظرفیت شبکه های اجتماعی ایرانی حمایت کند

حجت الاسلام حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی جزئی لاینفک از امورات زندگی جامعه بشری شده است، پس جایز است از تمام ظرفیتها در این زمینه استفاده کرد و نحوه مدیریت این فناوری در اختیار کشورمان ایران قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تمام اطلاعات فردی جامعه و ملت در این شبکه ها جابجا می شود، عنوان کرد: مدیریت این اطلاعات در دست بیگانگان است به طوری که بیگانگان به اطلاعات جامعه ما دست رسی دارند. در کشور انواع شبکه های اجتماعی تشکیل شده که دارای ظرفیت بالایی است اما دولت ها از این ظرفیتها و شبکه ها حمایت نمی کنند.

حجت الاسلام حیدری با بیان اینکه با خود باوری به جوانان مملکت به قله های بزرگ فناوری خواهیم رسید تصریح کرد: از طرفی زحمت و بار شبکه های اجتماعی بیگانگان که در کشور فعالیت دارند به دوش مردم کشورمان است اما سودش به جیب بیگانگان می رود.

وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی جای کتاب نخواهد گرفت، بیان داشت: باید به علم و آموزش فرزندانمان دقت کنیم و فرزندانمان را به کتابخوانی سوق دهیم.

وی افزود: خیلی ها به بهانه آزادی فضای مجازی یک نوع ولنگاری در این مبحث ایجاد کرده اند که باعث شده اثرات بدی بر روی جامعه ایجاد کند.