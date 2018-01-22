تشریح جزئیات تصادف مرگبار در بزرگراه شهید بابایی/بی دقتی راننده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ۲ احسان مومنی جانشین اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در تحلیل کارشناسی تصادف فوتی روز گذشته بزرگراه شهید بابایی اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز گذشته در پی تصادف یک دستگاه سواری پراید در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب، یکدستگاه جرثقیل برای جابجایی و امداد رسانی به محل اعزام شد که در حین عملیات حمل خودرو یکدستگاه سواری سمند که در همان مسیر در حرکت بوده با قسمت عقب سواری پراید برخورد کرد.

وی افزود: این ضربه باعث پرتاب شدن پراید به سمت جلو و برخورد با راننده جرثقیل (که به صورت پیاده مابین پراید و جرثقیل ایستاده بود) برخورد کرد و در اثر شدت ضربه وارده متاسفانه راننده جرثقیل فوت می کند.

سرهنگ مومنی اضافه کرد: با بررسی از صحنه تصادف از سوی سواری سمند هیچ گونه آثار انعکاسی و خط ترمز مشاهده نشد که دلیل بر عدم توجه به جلو و رانندگی راننده سمند بوده است.

وی در خاتمه گفت: توصیه پلیس راهنمایی و رانندگی به کلیه رانندگان این است که از هرگونه اقدامی که باعث حواس پرتی در هنگام رانندگی میگردد از جمله خوردن و آشامیدن، استفاده از تلفن همراه، استعمال دخانیات، صحبت و شوخی نمودن با سرنشینان و... جدا خودداری نمایند تا شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری در سطح شهر نباشیم.