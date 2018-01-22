مهرداد ضیایی به سریال «از یادها رفته» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، بیش از ۵ ماه از آغاز تصویربرداری سریال «از یادها رفته» می گذرد و تصویربرداری این سریال در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد. به تازگی مهرداد ضیایی به عنوان جدیدترین بازیگر سریال جلوی دوربین رفته است و قرار است نقش سردبیر یک مجله مهم را ایفا کند.

پیش از این بازیگرانی همچون حسین یاری، هلیا امامی، میترا حجار، بیتا فرهی، لیلا بلوکات، سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، رضا یزدانی، رسول نجفیان، علیرام نورایی، حبیب دهقان نسب به این سریال پیوسته و جلوی دوربین رفته اند.

تصویربرداری سریال «از یادها رفته» از مرداد ماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۱۰ جلسه از تصویربرداری این سریال گذشته است و گروه سازنده سریال تمام ایام هفته از ساعت ۶ صبح الی ۱۸ در شهرک سینمایی غزالی مشغول بکار هستند.

مجموعه تلویزیونی «از یادها رفته» به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان یک ملودرام تاریخی است که در ۵۰ قسمت برای پخش از شبکه پنج سیما ساخته می‌شود و داستان آن به زندگی دختری جوان در سال ۱۳۱۹ می‌پردازد که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران شدیدی می‌شود اما با کشف حقیقت سنت‌ها و رفتارها به آرامش و زندگی مشترک می‌رسد.

تصویربرداری این سریال علاوه در تهران در سایر شهرستان‌ها و در لوکیشن های متفاوت انجام می‌شود.

عوامل سریال «از یادها رفته» عبارتند از کارگردان: بهرام بهرامیان، نویسندگان: حامد افضلی، رویاخسرو نجدی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، مدیرتصویربرداری: ایرج عاشوری، طراح گریم: مهین نویدی، تدوین: شوکا زندباف، صدابردار: محمد علی درگاهی، برنامه ریز: فرزاد رحمانی، مدیران تولید: سید دانیال کاشانچی، مهدی تحویلیان، مدیر تدارکات: مرتضی پیر هادی، مسئول لباس: غزل آلوسی، عکاس: پریدخت اصباح، متین تحویلیان، کارگردان پشت صحنه: هوشنگ فلاح رضایی، مشاور امور رسانه ای: علی زادمهر، تهیه کننده: اکبر تحویلیان، محصول شبکه پنج سیما.