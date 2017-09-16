حبیب دهقان نسب به سریال «از یادها رفته» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «از یادها رفته» محصول شبکه پنج سیما وارد ماه سوم شده است و در تازهترین مرحله ساخت این سریال حبیب دهقان نسب جلوی دوربین رفت.
دهقان نسب در این سریال نقش فردی به نام اتابک را بازی میکند. اتابک شخصیتی است که تحت حمایت خواهرش به مدارج اداری و حکومتی رسیده است و در یک فرصت مغتنم چهره دورو و خطرناک خود را نشان میدهد.
پیش از این بازیگرانی همچون حسین یاری، هلیا امامی، میترا حجار، لیلا بلوکات، سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، رضا یزدانی، رسول نجفیان، علیرام نورایی به این سریال پیوسته و جلوی دوربین رفتند.
مجموعه تلویزیونی «از یادها رفته» یک ملودرام تاریخی است که در ۵۰ قسمت برای پخش از شبکه پنج سیما ساخته میشود و داستان آن به زندگی دختری جوان در سال ۱۳۱۹ میپردازد که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران شدیدی میشود اما با کشف حقیقت سنتها و رفتارها به آرامش و زندگی مشترک میرسد.
تصویربرداری این سریال علاوه بر تهران در سایر شهرستانها و لوکیشن های متفاوت انجام میشود.
عوامل سریال «از یادها رفته» عبارتند از نویسنده فیلمنامه: حامد افضلی و رویا خسرونجدی، مدیر تصویربرداری: ایرج عاشوری، صدابردار: محمود سماک باشی، مدیر چهره پردازی: مهین نویدی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، تدوین: شوکا زندباف، مدیرتولید: دانیال کاشانچی و مهدی تحویلیان، عکاس: پریدخت اصباح، مشاور امور رسانهای: علی زادمهر، محصول شبکه پنج سیما.
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