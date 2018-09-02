احتمال پخش «از یادها رفته» از شبکه یک/ تصویربرداری به پایان رسید

اکبر تحویلیان تهیه کننده سریال «از یادها رفته» درباره این مجموعه که به کارگردانی بهرام بهرامیان در یک سال گذشته تصویربرداری شد به خبرنگار مهر گفت: ۲ روز پیش ۹ شهریور تصویربرداری سریال «از یادها رفته» در شهرک تلویزیونی ایران به پایان رسید.

وی درباره این پروژه الف سیما بیان کرد: برای این سریال ۲ فاز پیش بینی شده بود که تصویربرداری فاز اول این مجموعه در حدود ۱۱۰۰ دقیقه که حدود ۲۵ قسمت از کار را شامل می شد در لوکیشن یک غار پایان یافت.

تحویلیان درباره زمان و شبکه پخش این سریال که در گروه فیلم و سریال شبکه پنج تولید و سپس به سیمافیلم سپرده شد، عنوان کرد: هنوز زمان و شبکه پخش قطعی نشده است اما احتمال دارد که این سریال از شبکه یک سیما پخش شود و ۲ زمان برای آن پیش بینی شده است که ممکن است آبان ماه امسال بعد از محرم و صفر یا ماه رمضان سال آینده باشد.

وی درباره فاز دوم این مجموعه توضیح داد: فاز اول و دوم سریال تقریبا از هم مستقل هستند و می توانند در ادامه هم، نیز باشند با این حال مذاکراتی درباره نگارش فاز دوم سریال نیز انجام شده است.

تهیه کننده سریال «از یادها رفته» در پایان درباره زمان بندی داستان سریال بیان کرد: همه داستان سریال طی سال های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ اتفاق می افتد و وقایعی در همین سال ها را هم در قصه شاهد خواهیم بود.

حسین یاری، هلیا امامی، میترا حجار، پوریا پورسرخ، بیتا فرهی، کامران تفتی، لیلا بلوکات، سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، رضا یزدانی، رسول نجفیان، علیرام نورایی، حبیب دهقان نسب، مهرداد ضیایی از جمله بازیگران این سریال هستند.