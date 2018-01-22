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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

ممنوع الخروج کردن یک قاچاقچی سابقه‌دار/صدورجریمه یک میلیارد ریالی

ممنوع الخروج کردن یک قاچاقچی سابقه‌دار/صدورجریمه یک میلیارد ریالی

کرمانشاه- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ممنوع الخروج کردن یک قاچاقچی سابقه‌دار و صدور جریمه یک میلیارد ریالی برای قاچاقچی دیگری در استان خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از محرومیت از رانندگی و ممنوع الخروج بودن یک قاچاقچی به مدت ۶ ماه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق کالا در حین کنترل خودرو های عبوری در پلیس راه قزانچی به یک خودرو مظنون شد و پس از اعلام علائم هشدار دهنده پلیسی و اخطار ایست در بازرسی از یک دستگاه تاکسی تعداد ۶۱۴ ثوب البسه شلوار خارجی کشف  کرد.

وی افزود: پرونده در شعبه هشتم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه مطرح  شد و پس از تفهیم اتهام و براساس محتویات پرونده و با توجه به سابقه متهم، وی را علاوه بر ضبط کالا و ممنوع الخروج کردن به مدت ۶ ماه و لزوم مجازات تکمیلی ۶ ماه محروم از حق رانندگی با وسایل نقلیه به مبلغ ۶۳ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۸۷۳ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

صدور جریمه ۱ میلیارد ریالی برای یک قاچاقچی سیگار

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه  همچنین از کشف و ضبط یک محموله ۵۴۰ هزار نخی انواع سیگارتوسط دو قاچاقچی طی این مدت خبر داد و گفت:  شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه دو قاچاقچی را به اتهام حمل و مباشرت در قاچاق تعداد ۵۴۰۰۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی،   بر اساس  نحوه اظهارات و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهمین و پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۱ ملیارد و  ۶  میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 4206919

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