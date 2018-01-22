داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از محرومیت از رانندگی و ممنوع الخروج بودن یک قاچاقچی به مدت ۶ ماه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق کالا در حین کنترل خودرو های عبوری در پلیس راه قزانچی به یک خودرو مظنون شد و پس از اعلام علائم هشدار دهنده پلیسی و اخطار ایست در بازرسی از یک دستگاه تاکسی تعداد ۶۱۴ ثوب البسه شلوار خارجی کشف کرد.

وی افزود: پرونده در شعبه هشتم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه مطرح شد و پس از تفهیم اتهام و براساس محتویات پرونده و با توجه به سابقه متهم، وی را علاوه بر ضبط کالا و ممنوع الخروج کردن به مدت ۶ ماه و لزوم مجازات تکمیلی ۶ ماه محروم از حق رانندگی با وسایل نقلیه به مبلغ ۶۳ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۸۷۳ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

صدور جریمه ۱ میلیارد ریالی برای یک قاچاقچی سیگار

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از کشف و ضبط یک محموله ۵۴۰ هزار نخی انواع سیگارتوسط دو قاچاقچی طی این مدت خبر داد و گفت: شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه دو قاچاقچی را به اتهام حمل و مباشرت در قاچاق تعداد ۵۴۰۰۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی، بر اساس نحوه اظهارات و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهمین و پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۱ ملیارد و ۶ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.