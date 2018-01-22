سند توسعه آموزش و پرورش دشتی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی اظهار داشت: برای اجرای کارها در بخش آموزش و پرورش نیازمند برنامه ریزی مناسب هستیم و در همین راستا تدوین این سند نقش بسزایی درارتقاء جایگاه علمی شهرستان خواهد داشت.

وی به سابقه درخشان شهرستان در عرصه تعلیم و تربیت اشاره کرد افزود: شهرستان دشتی از پیشینه بلندی در عرصه علمی و آموزشی برخوردار است به طوری که در قبل و بعد از انقلاب بخش زیادی از نیروهای آموزش و پرورش به خصوص در جنوب توسط همین شهرستان تامین می شد.

نادری از تلاش های مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در ارتقاء شاخص های آموزشی در شهرستان تقدیر کرد و ادامه داد: در چهار سال گذشته دولت تدبیر و امید کارهای خیلی خوبی در زمینه سخت افزار و نرم افزار صورت گرفته ولی این خدمات برای شهرستان کافی نیست و باید به این تلاش ها شتاب بیشتری داد.

وی با تاکید بر اینکه دشتی از سرمایه خوبی در بخش نیروی انسانی در سطح استان برخوردار است، گفت: در زمینه نوسازی فضای آموزشی علی رغم کارهای خیلی خوبی که در این مدت صورت گرفته ولی از ۱۶ فضای تخریبی در شهرستان هشت مدرسه در شهر خورموج است که نیازمند توجه جدی به این موضوع می باشد.

فرماندار دشتی به نقش شورای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: شورا باید در افزایش مشارکت های مردمی در عرصه تعلیم و تربیت تلاش های خود مضاعف کند و در این راستا نباید ازهیچ تلاشی دریغ ورزد.

وی همچنین بر تبیین و تشریح مسائل آموزش و پرورش در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: اگر مسائل آموزش و پرروش به خوبی برای مردم تبیین و تشریح شود مشارکت مردم نیز بهتر خواهد بود.

نادری بیان کرد: برای ارتقای جایگاه علمی شهرستان باید از تمامی ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کرد که می طلبد کارگروه های شورای آموزش و پرورش نیز باید فعال تر از قبل باشد.

وی با اشاره به طرح تقویت بنیه علمی در شهرستان دشتی اظهار کرد: باید متناسب با وضعیت شهرستان برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

در پایان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان به پاس زحمات یک ساله تقدیر به عمل آمد.