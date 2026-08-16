برگزاری بزرگداشت اربعین امام شهید در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در جلسه برنامه‌ریزی مراسم اربعین «امام شهید امت» با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای برگزاری این مراسم، گفت: امیدواریم با طراحی و برنامه‌ریزی فراگیر، مراسم اربعین به جلوه‌ دیگری از حضور حماسی و باشکوه مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به ابعاد تاریخی شهادت امام شهید امت افزود: این شهادت صرفاً یک رویداد یا حادثه تاریخی نبود، بلکه واقعه‌ای عمیق و اثرگذار است که با گذشت زمان، ابعاد، زمینه‌ها و علل آن بیش از پیش آشکار می‌شود.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با بیان اینکه پیوند مردم و امام امت، پس از شهادت بیش از گذشته نمایان شده است، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی، ایمان به پروردگار عالم و حضور حماسی مردم است؛ مؤلفه‌ای که امروز در صحنه‌های مختلف به‌روشنی تجلی یافته و موجب شده است جهانیان به اقتدار و ایستادگی ملت ایران اذعان کنند.

وی ادامه داد: امروز ابر قدرت‌های بزرگ جهان در برابر ملت ایران شکست خوردند و به اهدافی که دنبال می‌کردند دست نیافتند. ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود، زمینه شکست دشمنان را فراهم کرد و حمله به ایران، همانند تجربه جنگ ویتنام، به تحقیر آمریکا انجامید.

معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به الگوهای دینی و تاریخی ملت بزرگ ایران گفت: امام شهید، با الهام از سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، غیرتمندانه زندگی کردند و غیرتمندانه به شهادت رسیدند.

وی همچنین برگزاری مراسم تشییع تاریخی امام شهید در تهران، دیگر نقاط ایران و عراق را نشانه‌ای از عظمت و بعثت ملت دانست و تصریح کرد: این حضور گسترده، عمق پیوند مردم با آرمان‌های امام و راه شهیدان را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به در پیش بودن مراسم چهلم خاکسپاری امام شهید امت، این مراسم را از برنامه‌های مهم پیش‌رو عنوان کرد و گفت: لازم است این برنامه نیز همچون مراسم‌ پیشین، عرصه حضور گسترده و حماسی مردم و جلوه تازه ای از تجدید عهد و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای باشد.

حجت‌الاسلام سید مظاهر حسینی، نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب در این جلسه گفت: هم‌زمان با ایام چهلمین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم‌الشأن و خانواده ایشان در تهران، قم و مشهد و همزمان در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم‌ بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای در تهران روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود. همچنین این مراسم در شهر مقدس قم، بعدازظهر چهارشنبه ۲۸ مرداد، پس از نماز مغرب و عشاء، در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: مراسم اصلی روز چهلم، در مشهد مقدس مصادف با پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، بعد از نماز مغرب و عشاء، در حرم مطهر رضوی برگزار شده و مراسم متعدد دیگری نیز با مدیریت و برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استانهای مختلف کشور برپا خواهد شد.

وی اظهار داشت: وجود پرنور و پربرکت امام شهید که سراسر ایمان و اخلاص و معنویت بود، همراه به ما آرامش می داد و مراسم اربعین ایشان که یادآور ادامه این مسیر نورانی است به صورت عمومی در روز پنجشنبه در سراسر کشور و نیز در کشورهای مختلف جهان، گرامی داشته می شود و مراسم مختلف دیگری نیز در داخل و خارج کشور به صورت اختصاصی برنامه ریزی شده است.

سپس علیرضا معاف، معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اعلام جزئیات ۱۰ سرفصل محتوایی ویژه مراسم اربعین امام شهید، از جایگاه راهبردی این ایام به عنوان نقطه عطفی در منظومه فکری انقلاب اسلامی پرده برداشت.

وی گفت: اربعین در منطق روایی تشیع، دارای جایگاهی «تمام کننده» است و این مناسبت، نه صرفاً یک آیین سوگواری، بلکه فصل نوینی برای تحقق «بعثت خون» امام شهید و برانگیختگی اراده مردمی محسوب می شود.

معاف در تشریح مبانی فکری این رویداد، با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) خاطرنشان کرد: امام راحل، امامت امت را عهده دار بودند، امام شهید، بعثت امت و رهبر حکیم، رهبری مردم را رقم زدند و این سه، یک خطِ مستقیم و واحد را تشکیل می دهند.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه رهبر شهید پایان ۴۰ سالگیِ اول انقلاب را به عنوان پایان گام اول و آغاز ۴۰ سالگی دوم به عنوان «گام دوم انقلاب» معرفی کردند، افزود: مساله اربعین در نسبت وثیق با این بعثت نوین تحلیل میشود. خون مطهر امام شهید، منجر به بیداری و خویش انگیختگی مردم گردید و این اربعین، جلوه ای دیگر از این حرکت عظیمِ خودجوش و ارادیِ امت است.

وی با تأکید بر اینکه «ارتقای فکریِ ملت» و «اعتلای اراده مردم»، بسترهای اصلی این بعثت را فراهم کرده اند، به تشریح سه هدف کلانِ تدوین شده برای برنامه های اربعین پرداخت و گفت: تبیین ابعاد شخصیتی، سبک مدیریتی و اداره کشور بر اساس سیره امام شهید، محور اصلی این برنامه هاست. همچنین تحقق «زیست قرآنیِ» مدنظر ایشان و بهره گیری از فرصت اربعین برای عمق بخشی به این آموزه ها، در دستور کار ویژه ای قرار دارد.

معاف در ادامه با اشاره به راهبرد «امتدادبخشی به تجمعات مردمی» و وظایف قرارگاه بعثت، تصریح کرد : اربعین فرصتی ممتاز برای تبیینِ حماسیِ حرکت و عظمت خطِّ فکری امام شهید است. در این راستا، مساله «بیعت» با آرمان های انقلاب و امتداد آن در تجمعات مردمی، به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه های آیینی در نظر گرفته شده است.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: در تشییع، رویکرد ما عزاداریِ صرف بود، اما در اربعین، فرصت برنامه های آیینیِ پرمحتوا و تبیین عظمت راه و اندیشه والای رهبر شهید فراهم است.

وی «دارالذکر» را به عنوان محل یادآوری معارف و حقایق دانست و بیان داشت: در کنار برنامه های سوگواری، سویه های عمیق محتوایی مورد توجه قرار گیرد تا این رویداد عظیم، گامی موثر در اعتلای فکری و معنویِ امت اسلامی رقم بزند.

در ادامه هر یک از اعضای جلسه و تعدای از روسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تشریح برنامه های بزرگداشت اربعین امام شهید، بر پاسداشت و ترویج مکتب فکری و عملی قائد شهید امت در سراسر کشور تاکید کردند.