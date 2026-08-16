فدراسیون در انتظار پاسخ استعلام از فیفا برای «آسانی»

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی و در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه بسته بود، با ارسال نامه‌ای به مدیران استقلال خواستار فسخ قرارداد خود با آبی‌پوشان شد.

آسانی پس از این درخواست و در ادامه مذاکراتی که با مدیران باشگاه استقلال داشت، در نهایت از تصمیم خود برای جدایی منصرف شد و به تمرینات آبی‌پوشان بازگشت تا کار خود را با این تیم ادامه دهد.

در همین حال، استقلال در هفته نخست بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه مقابل مس شهربابک قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی برسد. پس از پایان این مسابقه، مدیران باشگاه مس شهربابک با طرح ادعای استفاده غیرمجاز استقلال از یاسر آسانی، از باشگاه استقلال شکایت کردند.

با توجه به مطرح شدن این موضوع، فدراسیون فوتبال نیز برای بررسی وضعیت این بازیکن و دریافت اطلاعات لازم، نامه‌ای به فیفا ارسال کرده و خواستار انجام استعلام‌های مورد نیاز درباره شرایط آسانی شده است.

تا لحظه نگارش این خبر هنوز پاسخ استعلام فیفا به فدراسیون فوتبال ارسال نشده است و فدراسیون همچنان در انتظار دریافت پاسخ رسمی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال است.

وضعیت نهایی پرونده یاسر آسانی و ادعای باشگاه مس شهربابک پس از وصول پاسخ استعلام و بررسی مدارک و مستندات موجود مشخص خواهد شد.