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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۶

اجتماع باشکوه ایرانشهری ها در شب ۱۶۹

اجتماع باشکوه ایرانشهری ها در شب ۱۶۹

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در شب صد و شصت و نهم از حماسه های خیابانی، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6918670

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