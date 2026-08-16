https://mehrnews.com/x3cPBn ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۶ کد مطلب 6918670 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۶ اجتماع باشکوه ایرانشهری ها در شب ۱۶۹ ایرانشهر- مردم ایرانشهر در شب صد و شصت و نهم از حماسه های خیابانی، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6918670 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و نهمین شب اقتدار در ضیاءآباد میار؛ خاطرات مردم بلوچ از حضور رهبر شهید در ایرانشهر مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدانداری میکنند برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی رهبر شهید
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