ترامپ از توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه‌ای از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست.

ترامپ این توافق را «گامی بزرگ، جسورانه و مهم» توصیف کرد و به رهبران سه کشور تبریک گفت.

ترامپ با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: بسیار خوشحالم که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیراً و سرانجام، توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند. این نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال متحد شدن است و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به طور موثرتری از خود دفاع کنند.

امضای این توافق در شرایطی انجام شده است که در پی جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، تردیدهایی درباره توانایی واشنگتن برای تضمین امنیت متحدانش در منطقه مطرح شده است.