قادری: مردم برای تحقق مطالبه خونخواهی تا آخر خواهند ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری یکشنبه شب در نشست کارشناسی «ایستگاه فریاد خیابان» با موضوع «نقش مردم در تحقق خونخواهی» در میدان امام خمینی(ره) بوشهر اظهار کرد: بوشهر در تاریخ مبارزه با استعمار و استکبار نقش مهمی داشته و امیدواریم همانگونه که نادر مهدوی در خلیج فارس ضربهای تاریخی به آمریکا وارد کرد، این مسیر به شکست نظام سلطه و حکمرانی آمریکا منجر شود.
وی با اشاره به ایستادگی مردم بوشهر در حوادث تاریخی افزود: رئیسعلی دلواری و دیگر مبارزان این خطه نشان دادند که مردم زمانی که پای آرمان و مطالبهای تاریخی در میان باشد، از میدان کنار نمیروند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه امروز نیز مردم در میدان حضور دارند، تصریح کرد: گرما و شرجی بوشهر مانع حضور مردم نخواهد شد و مردم ایستادهاند تا شاهد تحقق مطالبه خونخواهی و وارد شدن ضربهای تاریخی به استکبار باشند.
ضرورت فعال شدن حلقههای میانی
قادری با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی حلقههای میانی گفت: امروز به لبیک و نقشآفرینی مجموعههایی نیاز داریم که صحنه را میشناسند، اراده دارند و میتوانند وارد میدان اقدامات مؤثر شوند و موج اجتماعی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: مردم یک بیعت پررنگ و تاریخی انجام دادهاند و اقدامات مختلفی نیز پیامهای رو به جلو داشته است، اما هر یک از ما باید وظیفه خود را بشناسیم و حلقههای میانی نیز نقش خود را بهدرستی به نمایش بگذارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، گفتمانسازی را یکی از مهمترین وظایف این حلقهها دانست و گفت: اگر درباره مفهوم خونخواهی ابهام وجود دارد، هیئتها، پایگاهها، مساجد و مجموعههای مردمی باید در تبیین این گفتمان نقشآفرینی کنند.
وی افزود: بانوان نیز به عنوان رهبران عاطفی جامعه و مجموعههای مردمی که در میدان مقاومت حضور داشتهاند، میتوانند در شکلدهی و گسترش این گفتمان نقش مؤثری ایفا کنند.
خونخواهی باید در زندگی مردم دیده شود
قادری با تأکید بر اینکه خونخواهی نباید صرفاً به حضور در تجمعات محدود شود، اظهار کرد: هر فرد باید در محل کار، زندگی، محله، مسجد و هیئت خود بررسی کند که آیا پیام مطالبه خونخواهی را بهدرستی منتقل میکند یا خیر.
وی ادامه داد: هرکس باید متناسب با توان و ظرفیت خود ببیند برای انتقال این پیام چه کاری میتواند انجام دهد؛ از مطالبهگری از مسئولان و فضاسازی محیطی گرفته تا پاسخگویی به شبهات، تبیین و ترغیب مردم به حضور و مشارکت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگر هر فرد در این عرصه به وظیفه خود عمل کند، میتواند بگوید که در این مسیر لبیک و بیعت خود را بهدرستی نشان داده است؛ در غیر این صورت باید در ارزیابی عملکرد خود تجدیدنظر کند.
نقش مجلس در مطالبات داخلی
قادری با اشاره به ابعاد داخلی مطالبه خونخواهی گفت: در کنار مواجهه با پایگاهها و نیروهای دشمن، در داخل کشور نیز مطالباتی وجود دارد و برخی ساختارها باید مورد بازنگری قرار گیرند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در این زمینه نقش دارند و باید در عرصه داخلی نیز مطالبات مردم و الزامات حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.
مردم؛ عنصر اصلی در هندسه جدید حکمرانی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به مفهوم بعثت و تحول نظامات اجتماعی بیان کرد: بعثت پیامبران تنها یک اتفاق فردی نبود، بلکه با شکلگیری آن، نظامات مختلف جامعه دچار تحول شد و امروز نیز باید نقش مردم را در هندسه جدید حکمرانی مورد توجه قرار داد.
وی گفت: از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضور مردم در صحنه و نقشآفرینی آنان در تحولات اجتماعی اهمیت اساسی دارد و مردم باید در این عرصه جلودار و پرچمدار باشند.
قادری با تأکید بر استمرار نقش مردم افزود: نقش مردم تنها به حضور در یک مقطع محدود نمیشود، بلکه هم در استمرار مسیر و هم در قیام و اقدام برای تحقق مطالبات، مردم نقش تعیینکننده دارند.
وی همچنین با اشاره به پیام خونخواهی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این مطالبه محدود به مردم ایران نیست و دایره آن به همه آزادگان عالم گسترش یافته است؛ هرکس در هر نقطهای که امکان اقدام و نقشآفرینی داشته باشد، میتواند در این مسیر ایفای نقش کند.
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