ربات جراح به اندازه یک سکه ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به تازگی ربات کوچک دیگری برای انجام عمل جراحی ساخته شده است. اما ربات جدید به اندازه ای کوچک است که می توان آن را در کیف پول خرد جا داد.

ربات milliDelta bot با الهام از اریگامی ساخته شده و ابعاد آن پس از باز شدن به اندازه یک سکه یک سنتی است. اما با وجود مقیاس کوچک ربات، بسیار انعطاف پذیر است و مجهز به محرک های پیزوالکتریک است. به همین دلیل می تواند با قدرت، دقت و سرعت بالایی عمل کند.

محققان موسسه ویس در هاروارد این ربات را ساخته اند و ادعا می کنند می تواند طیف وسیعی از عملیات جراحی میکرو را انجام دهد.