  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۲

با الهام از اریگامی؛

ربات جراح به اندازه یک سکه ساخته شد

ربات جراح به اندازه یک سکه ساخته شد

محققان به تازگی ربات جراح جدیدی ساخته اند که با الهام از اریگامی ساخته شده و پس از باز شدن به اندازه یک سکه یک سنتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به تازگی ربات کوچک دیگری برای انجام عمل جراحی ساخته شده است. اما ربات جدید به اندازه ای کوچک است که می توان آن را در کیف پول خرد جا داد.

ربات  milliDelta bot با الهام از اریگامی ساخته شده و ابعاد آن پس از باز شدن به اندازه یک سکه یک سنتی است. اما با وجود مقیاس کوچک ربات، بسیار انعطاف پذیر است و مجهز به محرک های پیزوالکتریک است. به همین دلیل می تواند با قدرت، دقت و سرعت بالایی عمل کند.

محققان موسسه ویس در هاروارد این ربات را ساخته اند و ادعا می کنند می تواند طیف وسیعی از عملیات جراحی میکرو را انجام دهد.

کد مطلب 4207174
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه