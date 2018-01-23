فقط ۱۰ درصد درآمد نفتی به سرمایه گذاری در کشور اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۶ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش ها گفت: طبق اظهارات رئیس دیوان محاسبات دولت ۹ هزار میلیارد تومان در طرح تحول سلامت و ۹ هزار میلیارد تومان در هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه مواجه است. این امر نشان می دهد که برخی عدد ها و رقم هایی که توسط دولت اعلام می شود درست نیست.

وی با تاکید بر شفافیت حسابرسی و نظارت عمومی و بیرونی بر بودجه گفت: حسابرسی عملکردی و حسابرسی اجتماعی امری بسیار مهم است. باید مردم و ذینفعان احساس کنند بودجه بر زندگی شان تاثیر داشته است.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: عملکر د بودجه باید در ارتباط با اقتصاد کلان، سیاست های مالی و شاخص های پایداری و چشم انداز میان مدت مورد بررسی قرار گیرد. باید تاثیر بودجه بر تورم و ضریب جیبی و رشد اقتصادی اعلام شود.

وی با اشاره به ارتباط بودجه با شاخص های پایداری دولت ادامه داد: باید اعلام شود دولت چه مقدار اوراق مشارکت چاپ کرده و چه تاثیری این امر بر پایداری دولت دارد. در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان چاپ اوراق مشارکت را پیش بینی کرده بود که در کمیسیون تلفیق به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: آنچه برای مردم مهم است و برای ما هم باید مهم باشد این است که نتایج این اعداد و ارقام برای مردم قابل لمس نیست.

وی با تاکید بر اینکه مجلس خواستار ارائه گزارش عملکرد بودجه از سوی دولت است، گفت: باید عملکرد تک تک وزارتخانه ها در تحقق بودجه بررسی شود و اثر اجرایی بودجه در زندگی مردم دیده شود.

وی در بررسی تراز تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه گفت: طبق بررسی ها فقط ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت صرف سرمایه گذاری شده است. ما نفت را می فروشیم و فقط ۱۰ درصد آن را به سرمایه گذاری اختصاص می دهیم و بقیه درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری می شود.

وی گفت: دولت در سال ۹۶ یازده هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی درآمد داشته است و برای پرداخت یارانه های نقدی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی درآمد کسب کرده است.