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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

اعلام نامزدهای بخش نوجوان جشنواره شهید غنی‌پور

اعلام نامزدهای بخش نوجوان جشنواره شهید غنی‌پور

نامزدهای بخش نوجوان هفدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور از سوی دبیر جشنواره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری دبیر جشنوارة شهید غنی‌پور، نامزدهای بخش نوجوان هفدهمین جشنوارة شهید حبیب غنی‌پور را به شرح زیر اعلام کرد:

۱.  مثل هیچ‌کس/ سپیده خلیلی/ نشر قدیانی

۲.  شب به خیر تُرنا / جمال‌الدین اکرمی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۳.  قصة آلبالو پلو / زهرا حیدری/ نشر قدیانی

۴.  مسافرت / سهیلا علوی‌زاده/ نشر شکوفه (امیرکبیر)

داوری این بخش به عهده خسرو باباخانی، حبیب یوسف‌زاده و مصطفی خرامان بود. این آثار از بین ۱۴۰۳ عنوان اثر در مرحلة مقدماتی (ریزش اولیه) و ۸۳ عنوان در مرحلة نیمه نهایی، به عنوان «نامزدهای دریافت جایزه برای آثار تألیفی سال ۱۳۹۵» معرفی شده‌اند.

کد مطلب 4208040

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