به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری دبیر جشنوارة شهید غنیپور، نامزدهای بخش نوجوان هفدهمین جشنوارة شهید حبیب غنیپور را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. مثل هیچکس/ سپیده خلیلی/ نشر قدیانی
۲. شب به خیر تُرنا / جمالالدین اکرمی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۳. قصة آلبالو پلو / زهرا حیدری/ نشر قدیانی
۴. مسافرت / سهیلا علویزاده/ نشر شکوفه (امیرکبیر)
داوری این بخش به عهده خسرو باباخانی، حبیب یوسفزاده و مصطفی خرامان بود. این آثار از بین ۱۴۰۳ عنوان اثر در مرحلة مقدماتی (ریزش اولیه) و ۸۳ عنوان در مرحلة نیمه نهایی، به عنوان «نامزدهای دریافت جایزه برای آثار تألیفی سال ۱۳۹۵» معرفی شدهاند.
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