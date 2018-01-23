به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری دبیر جشنوارة شهید غنی‌پور، نامزدهای بخش نوجوان هفدهمین جشنوارة شهید حبیب غنی‌پور را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. مثل هیچ‌کس/ سپیده خلیلی/ نشر قدیانی

۲. شب به خیر تُرنا / جمال‌الدین اکرمی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۳. قصة آلبالو پلو / زهرا حیدری/ نشر قدیانی

۴. مسافرت / سهیلا علوی‌زاده/ نشر شکوفه (امیرکبیر)

داوری این بخش به عهده خسرو باباخانی، حبیب یوسف‌زاده و مصطفی خرامان بود. این آثار از بین ۱۴۰۳ عنوان اثر در مرحلة مقدماتی (ریزش اولیه) و ۸۳ عنوان در مرحلة نیمه نهایی، به عنوان «نامزدهای دریافت جایزه برای آثار تألیفی سال ۱۳۹۵» معرفی شده‌اند.