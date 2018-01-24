کیت بلانشت در داووس سخنرانی کرد/ شوخی با ملانیا ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کیت بلانشت به عنوان سفیر حسن نیت آژانس پناهندگان سازمان ملل روز گذشته ۲۳ ژانویه مصادف با سوم بهمن ماه در نشست اقتصاد جهانی حضور یافت و با اشاره به مشکلات پناهندگان گفت فقدان رهبری سیاسی در این موضوع کاملا مشهود است. هر چند او نامی از ترامپ نبرد اما مشهود بود که به وی اشاره دارد.

وی به شوخی خطاب به حضار گفت: اگر قرار بود نقش ملانیا ترامپ را بازی کنم که البته فکر نمی‌کنم از بازیگران چنین نقشی باشم، لازم نبود یک ملانیای آزاد را تصویر کنم. بلکه من سعی می‌کردم موقعیت را بفهمم چنانکه شما بتوانید با خود بگویید موقعیت او به عنوان یک زن چیست؟ او چه فکر می‌کند؟ و ازدواج کردن با فلانی چطور است؟

این در حالی است که بلانشت یک روز پیشتر یعنی روز دوشنبه همراه التون جان و شاهرخ خان برای افزایش آگاهی درباره حقوق بشر از سوی همین نشست تقدیر شد.

در کارگروهی از این نشست بلانشت وقتی داشت از دیدارش با یک خانواده پناهنده سوری در اردن که زیر بمباران‌ها مجبور شده بودند، کشورشان را ترک کنند و پدر خانواده فرزندانش را با چند ساک دستی از مرز عبور داده بود سخن می‌گفت، بغض کرد.

وی پس از سخنرانی‌اش در مصاحبه‌ای با گزارشگر نیویورک تایمز گفت: وقتی من نقش شخصیتی را بازی می‌کنم فکر می‌کنم باید به مردم همه جنبه‌های او را نشان دهم.