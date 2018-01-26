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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

در قالب نشستی صورت می گیرد؛

آشنایی صنعت خودروسازی با شرکتهای دانش بنیان و فناوران

آشنایی صنعت خودروسازی با شرکتهای دانش بنیان و فناوران

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: بنا داریم نشستی برای توسعه خودروسازی کشور با شرکت های دانش بنیان و یک گروه خودروسازی برگزار کنیم.

اکبر قنبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دغدغه­ های اصلی صنعت خودرو در کشور، توسعه سطح نوآوری در محصولات و قطعات و بکارگیری فناور­های نوین در طراحی، ساخت و تولید آنهاست که به افزایش کیفیت می انجامد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور عضو پارکها و مراکز رشد و همچنین صنایع نوینی در کشور در حوزه های مختلف صنعتی فعال هستند که فناوری­ها و محصولات شان می تواند به این هدف خودروسازان کمک کند.

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران خاطر نشان کرد: از این رو قصد داریم نشستی با هدف آشنایی یک گروه خودروسازی ایرانی با محصولات فناورانه و دانش بنیان و فناوری های نوین قابل استفاده در این صنعت، به منظور مواجه کردن طرفین با یکدیگر و عرضه محصولات و فناوری ها برگزار کنیم.

حوزه های« مجموعه انتقال و قدرت»، « مجموعه برق و الکترونیک»، « مجموعه های جانبی موتور»، «مجموعه تعلیق، فرمان و چرخها»، « مجموعه مکانیزم های متصل به بدنه» از جمله مباحثی هستند که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این نشست شامل دو بخش «ارائه محصولات و دستاوردهای شرکتهای منتخب در قالب نمایشگاه» و «مذاکره اختصاصی (B۲B)  بین عرضه‌کنندگان و خریداران» می شود.

کد مطلب 4208813

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