  1. سیاست
  2. مجلس
۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

کواکبیان مطرح کرد:

انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات

انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات

نماینده مردم تهران از تاخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ولی داداشی نماینده مردم آستارا در تذکری گفت: وزارت خارجه روادید برای عبور و مرور شهروندان آذربایجانی به کشور را لغو کرده است اما کشور آذربایجان در مقابل این لغو روادید را انجام نداده است و هموطنان ما باید با اخذ ویزا به این کشور سفر کنند. شهروندان آستارایی با این رفت و آمدها اقتصادشان رونق می گرفت.

وی با اشاره به سوالش از وزیر امور خارجه در خصوص لغو روادید گفت: این سوال هنوز به صحن ارائه نشده و وزارت خارجه در این زمینه منفعلانه عمل می کند.

در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران نسبت به عدم حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز انتقاد کرد و خواستار تسریع وزارت کشور برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز شد.

عضو فراکسیون امید گفت: قرار بود وزارت کشور طرحی برای تجمعات قانونی مردم به مجلس ارائه کرده و محل هایی را مشخص کند. اما هنوز اقدام عملی انجام نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه لایحه جامع انتخابات مدتهاست در دولت گرد و خاک می خورد و مفاهیمی مانند رجل سیاسی هنوز در هاله ای از ابهام است. وزارت کشور زودتر این لایحه را به مجلس ارائه کند.

کد مطلب 4208889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها