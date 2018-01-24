انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ولی داداشی نماینده مردم آستارا در تذکری گفت: وزارت خارجه روادید برای عبور و مرور شهروندان آذربایجانی به کشور را لغو کرده است اما کشور آذربایجان در مقابل این لغو روادید را انجام نداده است و هموطنان ما باید با اخذ ویزا به این کشور سفر کنند. شهروندان آستارایی با این رفت و آمدها اقتصادشان رونق می گرفت.

وی با اشاره به سوالش از وزیر امور خارجه در خصوص لغو روادید گفت: این سوال هنوز به صحن ارائه نشده و وزارت خارجه در این زمینه منفعلانه عمل می کند.

در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران نسبت به عدم حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز انتقاد کرد و خواستار تسریع وزارت کشور برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز شد.

عضو فراکسیون امید گفت: قرار بود وزارت کشور طرحی برای تجمعات قانونی مردم به مجلس ارائه کرده و محل هایی را مشخص کند. اما هنوز اقدام عملی انجام نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه لایحه جامع انتخابات مدتهاست در دولت گرد و خاک می خورد و مفاهیمی مانند رجل سیاسی هنوز در هاله ای از ابهام است. وزارت کشور زودتر این لایحه را به مجلس ارائه کند.