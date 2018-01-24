به گزارش خبرنگار مهر، مریم حضرتی ظهر چهارشنبه در جشن بزرگداشت روز پرستار در محل سالن همایش های روزبه بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان، به اهمیت جایگاه پرستاری در حوزه پزشکی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری به شغل پرستاری تأکید زیادی دارند.

وی از فعالیت ۱۹۴ دانشکده پرستاری در کشور خبر داد و اظهار کرد: هزار و ۹۴۰ نفر از پرستاران کشور عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و ۱۱ رشته ارشد پرستاری در دانشگاه‌های کشور فعال هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ مقاله توسط پرستاران نوشته شده است، گفت: ۳۰ مجله پرستاری در کشور در حال انتشار است و هفت مورد از این مجلات به زبانی انگلیسی و بقیه به فارسی منتشر می‌شود.

حضرتی با بیان اینکه جمعیت سالمندی کشور رو به رشد است، افزود: در حالی در کشورهای پیشرفته این رشد پایینی بوده و دولت‌ها فرصت آماده‌سازی خود برای مواجه با این موضوع را دارند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت به ساماندهی نیروهای انسانی اشاره کرد و افزود: نظام پرداخت و سامانه شاپرک موجب همزمان شدن برخی پرداخت‌ها ازجمله کارانه ومعوقات می‌شود که موجب نارضایتی پرستاران شده است.

حضرتی با بیان اینکه تخصصی شدن پرستاری موردتوجه است و ۱۵ رشته تخصصی پرستاری در کشور پیش‌بینی‌شده است، گفت: پرستاران با گذراندن دوره‌های سه ماه تخصص بخش‌های مختلف را دریافت می‌کنند تا ارائه خدمات تقویت شود و پرستاران ارشد نیز دوره‌های خاصی را طی کرده و با طی دوره‌هایی به‌عنوان مشاوران در جامعه فعال می‌شوند.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه باید در حوزه آموزش‌های پرستاری توجه ویژه صورت بگیرد، افزود: به طور کاربردی پرستاران بیشترین بار حوزه درمان را بر دوش می‌کشند.

معاون پرستاری وزیر بهداشت بر لزوم عملیاتی شدنی تعرفه گذاری‌ها تأکید کرد و گفت: ۱۰ سال است که این قانون تصویب‌شده اما هنوز اجرایی نشده است.

حضرتی خاطرنشان کرد: پرستاران بالینی اجرایی‌ترین و عملی‌ترین کار را در بیمارستان‌ها انجام می‌دهند باید آموزش پرستاران موردتوجه قرار گیرد.